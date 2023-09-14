%36 نمواً في رحلات هلا خلال النصف الأول





أعلنت "هلا" لخدمات طلب على مركبات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن نمو بنسبة 36% في عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشهدت“هلا” أيضاً زيادةً بنسبة 21% في عدد مشتركي الخدمة الجدد، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وذلك بعد تجربتهم لهذه الخدمة السلسة والمريحة على تطبيق كريم.

وقال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا " تماشياً مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات RTA في تحقيق معدل اعتماد بنسبة 80% لخدمات الطلب الإلكتروني على مركبات الأجرة في السنوات المقبلة، تواصل "هلا" تكثيف عملياتها عبر توفير أكثر من 1000 مركبة إضافية بحلول نهاية عام 2023".

وقّعت هلا مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي لإضافة 600 مركبة مخصصة لمستخدمي هلا خلال ساعات الذروة المسائية، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر 2023، نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمة.

يُذكر أن هلا تدير 21,000 قائد مركبة عبر منصتها، وتضم أسطولًا مكونًا من 12,000 مركبة مزودة من شركاء الامتياز، وذلك بهدف خدمة سكان دبي وزوارها.



