جمارك دبي تحصل على مواصفة الآيزو ( Iso 30414) في رأس المال البشري



حصلت جمارك دبي على مواصفة الآيزو (ISO 30414 ) في مقاييس تقارير رأس المال البشري، لتصبح بذلك من أوائل الدوائر على مستوى حكومة دبي الحاصلة على تلك المواصفة، حيث تم التقييم عليها من قِبل المنظمة الدولية للمقاييس.

وجاءت تلك النتائج بناء على التدقيق والتقييم على 59 مؤشراً في رأس المال البشري في 11 مجالا منها (القيادة، واستقطاب المواهب، والثقافة المؤسسية، والصحة والسلامة، والإنتاجية، والتعاقب الوظيفي، والمهارات والقدرات).

واستلم سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة الآيزو خلال استقباله المهندس نزار بشايره الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو لمنح الشهادات الشريك الإقليمي لجلوبال تي يو في، بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية وأحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفريق عمل المشروع.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح إن الدائرة ضمن الجهات الحكومية المتميزة الحاصلة على تلك المواصفة، لما يتوافر لديها من أسس واستراتيجيات داعمة لبيئات عمل متطورة وفعالة، حيث سُرعة الأداء في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى رفاهية ومرونة بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي لدعم المورد البشري وتنميته لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل الحكومي.

وأكد على جهود الدائرة الدائمة لتطوير رأس المال البشري والتركيز على الطاقات البشرية كونهم المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وذلك لدعم خطة الدائرة الاستراتيجية 2021:2026 والهادفة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية.

وثمن محمد الغفاري، قدرة قطاع الموارد البشرية في جمارك دبي وتميزه في سلاسة الإجراءات ونزاهتها للحفاظ على المورد البشري مع الاستعداد الدائم لكافة التحديات والمتغيرات، وكذلك التركيز على تطوير الكادر البشري وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في بيئة العمل من أجل رفع الإنتاجية ودعم استدامة القوى العاملة، مشيراً إلى أن تلك المواصفة جاءت من خلال تضافر جهود فرق العمل المتكاملة في الدائرة والتي ساهمت في دعم العمل ونزاهة الإجراءات.

بدورها، قالت سميرة عبدالرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، إن جهود جمارك دبي الدائمة لتطوير بيئة العمل تأتي انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز قدرات مواردها البشرية، وتمكينهم من تحقيق خطتها الاستراتيجية 2021-2026، الداعمة لتحقيق التطور المستمر، مؤكدة أن قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية ساهم في تعزيز سمعة وريادة الدائرة وتحقيق التميز في تطبيق أنظمة الجودة العالمية.