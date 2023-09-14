المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي
التاريخ
9/14/2023 10:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، حيث أصبحت مكافحة التضخم لها الأسبقية على الاقتصاد الضعيف.
وأدت السلسلة غير المسبوقة من ارتفاع أسعار الفائدة الآن إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.
وزاد البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.5%، ومعدل الإقراض الهامشي إلى 4.75%، وفائدة الاقتراض إلى 4%. بما يتماشى مع توقعات السوق، وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.
ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثاً لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل، و2.1% في عام 2025.
أكد البنك المركزي الأوروبي في بيانه المصاحب للقرار أنه رغم استمرار التضخم في الانخفاض إلا أنه «من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً».
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمتوسط التضخم للعامي الحالي والمقبل إلى 5.6% و3.2% على التوالي ليعكس "مساراً أعلى لأسعار الطاقة"، فيما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 2.1%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، خفض صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم الأساسي إلى 5.1% في 2023، و2.9% في عام 2024، و2.2% في 2025.
في سياق مواز، خفض صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل كبير، ويتوقعون الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.7% في العام الحالي، و1% في العام المقبل، و1.5% في 2025.
وأكدت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 3% في عام 2024 يبدو أنه يزيد من رهانات السوق على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
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