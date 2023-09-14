المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، حيث أصبحت مكافحة التضخم لها الأسبقية على الاقتصاد الضعيف.

وأدت السلسلة غير المسبوقة من ارتفاع أسعار الفائدة الآن إلى رفع تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي من -0.5% في يونيو 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

وزاد البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الأساسية على إعادة التمويل إلى 4.5%، ومعدل الإقراض الهامشي إلى 4.75%، وفائدة الاقتراض إلى 4%. بما يتماشى مع توقعات السوق، وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثاً لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل، و2.1% في عام 2025.

أكد البنك المركزي الأوروبي في بيانه المصاحب للقرار أنه رغم استمرار التضخم في الانخفاض إلا أنه «من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً».

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمتوسط التضخم للعامي الحالي والمقبل إلى 5.6% و3.2% على التوالي ليعكس "مساراً أعلى لأسعار الطاقة"، فيما خفض توقعاته لعام 2025 إلى 2.1%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة، خفض صناع السياسة النقدية توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم الأساسي إلى ​​5.1% في 2023، و2.9% في عام 2024، و2.2% في 2025.

في سياق مواز، خفض صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو الاقتصادي بشكل كبير، ويتوقعون الآن أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.7% في العام الحالي، و1% في العام المقبل، و1.5% في 2025.

وأكدت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 3% في عام 2024 يبدو أنه يزيد من رهانات السوق على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.