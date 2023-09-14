سوق أبوظبي يشهد 6 صفقات كبيرة على «إنفيكتوس للاستثمار»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «إنفيكتوس للاستثمار».

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 17.2 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون درهم بسعر 2.76 درهم للسهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «سالك» 1.5% عند مستوى 3.36 درهم، كما صعد «دبي الإسلامي» 0.7% عند مستوى 5.66 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.