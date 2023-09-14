محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية".



كما أصدر سموه المرسوم رقم(32) لسنة 2023 بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً أعلى للمؤسسة.



وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاعي التعليم والطب، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في هذين القطاعين، والمساهمة في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسّسات التعليمية والطبية على الصعيدين المحلّي والدولي،

وما يرتبط بها من العناصِر والمكونات ذات الصِّلة، بما يتّفق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك المساهمة في إنشاء ودعم مراكز وبرامج الابتكار والموهبة والبحث العلمي.



كما تهدف المؤسسة إلى دعم مسارات الموهبة والموهوبين، وبناء قدراتهم، وتوفير البيئة الحاضِنة لتنمية مواهِبهم، ورعايتِها واستثمارها، واستحداث برامج مُتخصِّصة لهم، وتشجيع البحث العلمي في مجال التميز والموهبة، وعلى وجه الخُصوص البحوث ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والمتميزين والباحثين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الجِهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والطب على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، وكل من يقدم بحثاً متميزاً يخدم المجتمع ويثري البحث العلمي، بالإضافة إلى دعم استدامة التميز في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية.



مجلس الأمناء



إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (58) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء "مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية"، برئاسة معالي حميد محمد القطامي، وعضوية كل من: د. جمــال محمــد المهيري نائباً للرئيس، وعــوض صـــغيّر الكتــبي، ود. خليـــفة علي السويــدي، ود. أحمد عيــد المنصـوري، ود. سليـمان محمد الحمـادي، وعيسى الحاج خادم الميدور، وعبـدالله سعيــــد باليــــوحة، بالإضافة إلى

المدير التنفيذي للمؤسسة.



اختصاصات المؤسسة

ونصّ القانون رقم (13) لسنة 2023 على أن يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في سبيل تحقيق أهدافها عدد من المهام والصلاحيات منها: رعاية ودعم السياسات العامة التي تهدف إلى تطوير التعليم والطب، والأبحاث العلمية والطبية، والتقارير المُتخصِّصة في مجالات التميُّز التعليمي والطبي والموهبة والابتكار، ورعاية المشاريع الإبداعية، والمشاركة في تعزيز مفهوم التميُّز والموهِبة والابتكار، من خلال توفير المِنَح الدِّراسيّة وبرامج التنمية البشريّة والدِّراسات المُتخصِّصة والمنصات الإلكترونية.



كما تختص المؤسسة بتصميم وإدارة برامج ومراكز ومختبرات متطورة في مجال التميز التعليمي والطبي والموهِبة والابتكار، وتعزيز الشراكات المحلّية والدولية في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المؤسسة، بما يُسهِم في تبادل المعرفة والخبرات، ومواكبة المستجدات المعرفية، وتوفير فُرص تعليمية للمبدعين، وإبراز جهود الدولة في هذه المجالات، وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامِج المُتخصِّصة والترجمة والنشر، في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة.



ونصّ القانون على أن تختص المؤسسة بتصميم واستحداث الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات المتعلقة

بعملها، وتكريم المؤسسات والأفراد الذين يقومون بخدمات تعليمية وطبية تطوعية في سبيل رفع المعاناة عن الذين يتعرضون للكوارث الطبيعية والحروب المدمرة والأوبئة والمجاعات، ونشر البحوث العلمية والطبية، وتفعيل التواصل بين العلماء والأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمراكز البحثية والعلمية والطبية العالمية للاستفادة من خبراتها.



ووفقاً لهذا القانون، يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية رئيساً أعلى، يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة، كما يضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة مديراً تنفيذياً يتم تعيينه بقرار من الرئيس الأعلى بناءً على توصية مجلس الأمناء، وحدّد القانون اختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها وسنتها المالية.



النّقل والحلول

ونصّ القانون رقم (13) لسنة 2023 على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، يُنقل إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمُوجب المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتعديلاته، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وتعديلاته، والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما.



كما يُنقل إلى المؤسسة، ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة، وكذلك موظفو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.



وتحل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية محل كل من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في كُل ما لهاتيْن الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات.



توفيق الأوضاع

ونصّ القانون على أن تقوم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد في الأحوال التي تستدعي ذلك.



الإلغاءات

ويُلغى بموجب هذا القانون، المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والمرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء

التعليمي المتميز وتعديلاتهما، وكذلك القرار رقم (1) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والقرار رقم (18) لسنة 2022 بتعيين الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وقرار تشكيل مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.



كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالتشريعات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (5) لسنة 1999 والمرسوم رقم (16) لسنة 2018، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.



ويُنشر القانون رقم (13) لسنة 2023، والمرسوم رقم (32) لسنة 2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2023 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.