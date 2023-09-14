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ليبيا.. إنقاذ أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين بعد السيول

9/14/2023 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، اليوم الخميس إن فرق الإنقاذ عثرت على أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين جراء السيول المدمرة.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) "بعد عودة شبكة الاتصالات إلى درنة، فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل من مناطق باب طبرق وحي الزهور وشيحة الشرقية الأكثر تضررا من السيول".

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