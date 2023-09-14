صلاة الغائب في الاردن على ضحايا المغرب وليبيا

صلاة الغائب في الاردن على ضحايا المغرب وليبيا
التاريخ
9/14/2023 10:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال ضرب مدن ومناطق في المغرب الشقيقة، وضحايا فيضانات إعصار دانيال الذي ضرب مدنا ومناطق في ليبيا الشقيقة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.
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