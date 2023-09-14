على شفير الهاوية بقلم د. سنية الحسيني

يأتي الاعصار والفيضان في ليبيا والزلزال في المغرب قبل شهرين فقط من انعقاد قمة المناخ ال ٢٨ (كوب ٢٨) في مدينة اكسبو في دبي، والتي تعد ثالث قمة تعقد في الشرق الأوسط بعد قمة مراكش في العام ٢٠١٦ وشرم الشيخ في العام الماضي، بعدما أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أشد دول العالم تأثراً بكوارث المناخ. وتعود فكرة هذه المؤتمرات السنوية للعام ١٩٩٢، للحد من الآثار الضارة للاحتباس الحراري الذي يحصل نتيجة لزيادة تصاعد الغاز المحمله بالكربون في الجو، ويؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة الكونية، محدثاً كوارث طبيعية نتيجة لذلك. وجاءت أول تلك المؤتمرات في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية، وبدأ في أعقابها الحديث عن اتفاقيات مناخية مبدئة تتعلق بالتغير المناخي، تهدف لالزام الدول بالحد من انبعاث الغازات المتسببة في حدوث الاحتباس الحراري.



ليست الشرق الأوسط وحدها من تتعرض للكوارث الطبيعية نتيجة للتغير المناخي، فكوارث طبيعية متلاحقة ضربت مؤخراً مناطق متفرقة من العالم. ففي ظل اشتداد درجات الحرارة التي ضربت منطقة البحر الأبيض المتوسط، تكلفت أوروبا أكثر من أربعة مليارات يورو حتى الآن، جراء حرائق الغابات التي نشبت في بلدان مثل اليونان واسبانيا وايطاليا وغيرها. واجتاحت الحرائق أيضاً جزيرة "ماوي" في ولاية "هاواي" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري. وشهدت عدة مدن يابانية هطولاً قياسياً للأمطار على مدار أقل من ١٢ ساعة. كما تسببت الأمطار الغزيرة في البرازيل بمقتل

العشرات . وأجلت السلطات الباكستانية كذلك حوالي ١٠٠ ألف شخص من إقليم البنجاب الباكستانى بسبب الفيضانات.



يعتبر علماء المناخ تلك الكوارث التي نشهدها اليوم ما هي الا مجرد بداية لكوارث مناخية غير مسبوقة، تصاحب موجات ارتفاع الحرارة متعددة ومتصاعدة، الأمر الذي يدق في كوكبنا ناقوس الخطر. وتنبأ العالم السويدي سفانتي أرينيوس في العام ١٨٩٦ بأن ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما يعاني منه العالم اليوم بالفعل. فارتفاع درجات الحرارة يرفع منسوب مياة البحر، بسبب سرعة ذوبان الجبال الجليدية في القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، الأمر الذي سيترتب عليه فيضانات وارتفاع مستوى الامواج وخسارة أجزاء من الشريط السواحلي. كما ستحدث فيضانات في المناطق الداخلية أيضاً بسبب تلك التطورات نتيجة عدم قدرة الأنهار للوصول الى مصباتها في البحار، بعد ارتفاع منسوب المياة فيها، ورغم انخفاض هطول الأمطار عموماً، الا أن هطولها سيتركز في مناطق معينة، وخلال فترات قصيرة، الأمر الذي قد يزيد من خطر الفيضان الداخلي أيضاً. ويعد الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة من بين أهم العوامل المؤدية إلى حدوث الزلازل، بسبب تأثير درجات الحرارة المرتفعة على سخونة الطبقة الأرضية، والتي تزيد من نشاط الصفائح المكونة للأرض التي تسبب الزلازل. ذلك الارتفاع في درجات الحرارة، هو المسؤول الأول أيضاً عن اشتعال الحرائق التي تنشب اليوم في أنحاء متفرقة من العالم، ناهيك عن حالات الجفاف ونقص المحاصيل وانعدام أمن الغذاء العالمي، وزيادة الامراض، التي ستسرع شدة الحرارة من انتشارها. وحذرت الأمم المتحدة العالم في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ ال ٢٧ (كوب ٢٧) العام الماضي، من تبعات تلك التغيرات المناخية، ودعت للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.



يحذر علماء المناخ من أن الشرق الأوسط، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي ٤٠٠ مليون نسمة، سيواجه أصعب كوارث التغير في المناخ، خصوصاً في ظل وجود انبعاثات كربونية عالية من المنطقة، وهي المنطقة الأكثر جفافاً في العالم، وتعاني من موجات حرارة أطول وأكثر تكراراً. وتشهد هذه المنطقة تحديداً ارتفاع في درجات الحرارة يعادل ضعف المعدل العالمي، فقد تصل درجات الحرارة خلال موجات الحر في السنوات القادمة إلى ٥٦ درجة مئوية، وهو ما يهدد مباشرة بزيادة نسبة اشتعال الحرائق. ويرى الخبراء أن مستوى البحر المتوسط سيرتفع أكثر من أي مكان آخر في العالم، ويتوقع أن يرتفع حوالي مترا كاملاً في العام ٢٠٥٠، اذا استمر هذا التدهور في مستوى الاحتباس الحراري. وعليه، ووفقاً لتلك التقديرات ستغرق ثلث مدينة الاسكندرية على سبيل المثال في مياة البحر، وذلك ينطبق على المدن الساحلية على البحر المتوسط، بنسب متفاوته.



وبالنسبة لقطاع غزة وضمن المعطيات السابقة، سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر خلال العقود الثلاثة القادمة، إلى فقدان القطاع لشريطه الساحلي، وتعرضه لفيضان مياة البحر، وتسرب مياة البحر إلى طبقات المياة الجوفية، مما سيجعل مياهه غير صالحة تماماً للشرب، وتأثر الأراضي الزراعية فيه بشكل كارثي. وتقع دول مثل مصر، والأردن، وليبيا، والإمارات، وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، والجزائر، والمغرب، والسعودية، وتونس، والعراق ضمن الدول الـ ٢٥ الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي على مستوى العالم. ويعني الاجهاد المائى انخفاض العرض المقرون بالطلب، والذي يؤثر بدره على مستقبل الأمن الغذائي. إن كل تلك التغيرات ستمهد الطريق لحدوث موجات من الهجرة، خصوصا من افريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.



من المتوقع اذا بقي مستوى الاحتباس الحراري في الزيادة ضمن مستواه اليوم، أن ترتفع حرارة الكوكب بمعدل خطير مع نهاية القرن الواحد والعشرين، يحذر العلماء من آثاره المدمره للبشرية، والتي بدأت ارهاصاته في الظهور اليوم. الا أن ذلك التدهور في مستوى الانبعاث والاحتباس الحراري يمكن السيطرة عليه في حال التزمت دول العالم بخطوات محددة. وأجمع علماء المناخ أن صفر انبعاث حراري يعد الامكانية الوحيدة لمنح فرصة للبشرية للحياة، وتجنب عواقب التغييرات المناخية الكارثية. ودعت قمة المناخ التي عقدت في باريس في العام ٢٠١٥ الى ضرورة خفض الانبعاثات الحرارية في العالم، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، للحد من الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، بحيث يجب الا يتجاوز ذلك الارتفاع خلال العقود الثلاثة التالية عتبة الخط الأحمر، والتي يفترض أن يصلها العالم، اذا استمر معدل الانبعاث والاحتباس

الحالي، في غضون سبع سنوات. وكي نبدأ اليوم هناك حاجة لخفض انبعاث تلك الغازات المتسببة في حدوث الاحتباس الحراري بنسبة ٤٥ في المائة، لتقليل فرصة الوصول لذلك الخط الأحمر.





من أهم الحلول للحد من حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري خفض نسبة الانبعاث الكربوني والغاز المسبب لذلك، من خلال الحصول على احتياجات الطاقة من مصادر بديلة متجددة، وصديقة للبيئة، بدلاً من الفحم والغاز والنفط، والتزام جميع دول العالم بخفض نسبة الانبعاث الحراري تدريجياً. وتم إقرار قوانين في العديد من الدول الأوروبية تفيد بذلك، فخفضت دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما تقدر نسبته بـ ٥٤ في المائة من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري داخل حدودها. وتأتي ٤٠ في المائة من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، نصفها يأتي من الطاقة الكهرومائية، بالاضافة الى استخدام للطاقة من الرياح والشمس أيضاً.







كما يمكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بجعل ذلك الانبعاث الكربوني مكلف مادياً، للحد من استخدامه، وذلك بفرض قيمة أو رسوم نقدية ووضع تسعيرة على وحدات الكربون المنبعث، والذي يتسبب بأضرار للبيئة. وكان أول من اقترح ذلك الحل عالم الاقتصاد ويليام نوردهاوس من جامعة ييل في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وحصل في العام ٢٠١٨ على جائزة نوبل، بسبب تلك الفكرة، من ضمن انجازات أخرى. في العام الماضي كان هناك ٤٦ دولة تستخدم أدوات معينة لتسعير الكربون المنبعث، حيث تعتمد معظم الدول المتقدمة تلك التسعيرة بطرق مختلفة. الا أن كثير من الساسة حتى اليوم، خصوصاً في الدول النامية، يتجاهلوا مثل تلك الحلول، تحت تأثير لوبي الوقود الأحفري، مما يتسبب باستمرار الأزمة وتفاقمها، خصوصاً في الشرق الأوسط. ويمكن وضع اتفاق عالمي يحدد تلك التسعيرة، تلتزم من خلاله جميع دول العالم، وهو الأمر الذي أكد عليه نوردهاوس، بأن نجاح عملية تسعير الكربون يتطلب التعامل على مستوى عالمي جامع. إن تحديد تلك التسعيرة تزيد تلقائياً من أسعار الطاقة وتحد من استخدامها في النشاط الاقتصادي وتستدعي البحث عن بدائل لها، ومضاعفة الاستثمارات المستدامة في إنتاج الطاقة المتجددة.



