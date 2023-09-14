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نهضة مصر والعبيكان: شراكة استراتيجية لتغيير مسار المشهد التعليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا

9/14/2023 9:31:54 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

التوسع في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي لضمان تجارب تعليمية أكثر تفاعلية للمتعلمين

SAUDI ARABIA, September 14, 2023/EINPresswire/ -- المملكة العربية السعودية ، 14 سبتمبر 2023
أعلنت مجموعة العبيكان للاستثمار ومجموعة نهضة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعتين الأكبر في الخدمات التعليمية وتنمية المهارات في المنطقة العربية، تمهيدًا لشراكة استراتيجية بين الشركتين، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
وستعمل المجموعتين في سياق هذه الشراكة على تعزيز قدرات ومهارات الطلاب والشباب من خلال إنشاء فرص تعليمية ومسارات مبتكرة ومتطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتهيئة بيئة تعليمية تحفز الابتكار والإبداع، هدفها النهائي هو مساعدة الشعوب العربية والإفريقية على مواكبة التغيرات التكنولوجية الفريدة التي يشهدها العالم.
سيشمل التعاون بين المؤسستين مجالات تطوير المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية الحديثة، والتي ترتكز بالأساس على تنمية مهارات الطلاب المستقبلية؛ إذ تتمتع كل من المؤسستين بخبرة واسعة في هذا الصدد، ولديهما سجل طويل في تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في مصر والسعودية.
غير أن التعاون سيشمل خطوات جديدة ومتسارعة نحو التحول الرقمي في التعليم، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لضمان توفير تجارب تعليمية فردية وتفاعلية للمتعلمين. وستسهم الشراكة أيضًا في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم. وبما أن كلًّا من مصر والسعودية تتصدر دول المنطقة من حيث حجم ونمو هذا القطاع الحيوي، فإن هذا سيفتح آفاقًا جديدة لتنمية قطاع التعليم في الدول العربية والإفريقية الآخرى.
وستعمل كلتا المؤسستين على تقديم برامج متنوعة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تستند هذه البرامج على مفهوم الجدارات لتزويد العمالة بالمهارات المطلوبة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ستستغل المؤسستان قدراتهما الواسعة في طباعة وإنتاج مواد تعليمية متنوعة؛ حيث تمتلكا اثنتين من أكبر وأكثر المطابع حداثة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، علق المهندس "عبد الله العبيكان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار قائلًا: "تمثل الشراكة الاستراتيجية بين العبيكان ونهضة مصر خطوة هامة وعلامة فارقة نحو تغير مسار المشهد التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات المميزة والخبرات الواسعة لدى الكيانين، ومن المتوقع أن تثمر مذكرة التفاهم عن تقديم مجموعة من الأساليب المبتكرة ومحتوى تعليمي مؤثر يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة تُفيد جميع الجهات المعنية، ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية التي سيتم تمكينها للتفوق في أدوارهم، وبالتالي ضمان مستقبل أكثر إشراقًا للطلاب".
فيما أوضحت السيدة "داليا ابراهيم"، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة: "في ضوء التحديات التي تواجهها دول المنطقة في قطاع التعليم فإن هذا التعاون بين نهضة مصر والعبيكان يشكل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، ودخول أسواق جديدة في المنطقة العربية والإفريقية".
وأكدت: "أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن المجموعتين من تنفيذ مشاريع تعليمية ضخمة وعلى أعلى مستوى بالتعاون مع الوزارات والهيئات التعليمية في مختلف البلاد العربية. كما ستمهد الطريق لتحقيق رسالتنا في تنمية القدرات البشرية، ومن ثم بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".
عن مجموعة نهضة مصر
مجموعة نهضة مصر هي مؤسسة مصرية تعمل في مجال الثقافة والتعليم فى الوطن العربى منذ 85 عامًا، تقدم خدمات متكاملة من خلال شركاتها الثماني؛ تشمل: تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والتعليم الرقمي وبرمجيات التعليم، إلى جانب حلول التعليم الفني والتدريب المهني، وخدمات النشر الثقافي، كما تقوم بتقديم خدمات ريادة الأعمال عن طريق ذراعها الاستثماري EdVentures أول شركة رأس مال مخاطر في مجال تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط تقوم بتقديم خدمات الاحتضان، والتسريع والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم.

عن مجموعة العبيكان للاستثمار
تأسست مجموعة العبيكان للاستثمار OIG في الرياض عام 1982 من قبل عائلة العبيكان، وبدأت في رحلة الصعود على مدار العقود حتى أصبحت من الشركات الرائدة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف والطباعة والتجليد والنشر وتطوير المناهج والتعليم وغيرها من الاستثمارات مع التركيز المتزايد على التحول الرقمي.
ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات الرئيسية في مجموعة العبيكان؛ حيث تقوم بتطوير عدة مجالات، وتتبنى عملية التحول الرقمي والتعليم التفاعلي في جميع المراحل التعليمية، وقامت العبيكان للتعليم بتطوير محتوى المناهج وطرق التدريس والتعلم والتطوير المهني للمعلمين، فضلًا عن التعلم الإلكتروني وأحدث حلول التعليم المتطورة.
تقدم العبيكان للتعليم أفضل الممارسات والجودة بناءً على المعايير الدولية، وتقوم بتوطين ونشر الخبرات الدولية لتناسب السياق الثقافي والديني للمجتمعات العربية والإسلامية، وتقدم مناهج رائدة باللغة المحلية. وبالتناغم مع سياسة العبيكان في التحول الرقمي تنطلق العبيكان للتعليم في رقمنة العملية التعليمية، بحيث يكون الطالب والمعلم أهم محاورها، وصولًا إلى تعليم أكثر كفاءة وفاعلية، ويتسم بالعمق، والتفرد، والجاذبية، والتفاعلية. وذلك من خلال بناء منصات متكاملة، وتوفير أدوات تعلم رقمية تدعم التعلم التفاعلي، والتفكير الناقد، بالاضافة إلى الوسائط المتعددة.
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لمزيد من المعلومات:
كامله سلام، مديرة العلاقات العامة بمجموعة نهضة مصر

أحمد الصواف، مدير التسويق بالعبيكان مصر

Arohi Beri
Action Global Communication
+971 50 946 3812
emailhere

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