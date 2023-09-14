المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
التاريخ
9/14/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بعكس التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 % في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.
وفي شهر تموز الماضي، رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25%.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 %.
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