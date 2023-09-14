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المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

9/14/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعكس التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في اجتماعه، اليوم الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 % في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.
وفي شهر تموز الماضي، رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25%.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 %.

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