تزويد مراقبي مكافحة التسول بكاميرات دقيقة خلال الحملات

ودعا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول بما يحد من هذه الظاهرة والتقليل من نسب انتشارها بين أفراد المجتمع، مشدداً على عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين.

وقال الخوالدة في حديث لإذاعة الأمن العام الخميس، انه يتم التنسيق مع أمانة عمان لعمل حملات مشتركة لمكافحة التسول مع التأكيد على أن موضوع البيع على الإشارات الضوئية هو نوع من أنواع التستر بغاية التسول وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمقتضى القانوني بحق من يقومون بالتسول أو البيع على الإشارات الضوئية .

وبين أن هذه الحملات تستهدف العديد من المواقع والبؤر الساخنة كإشارة دير غبار مشيراً إلى انه تم سابقاً ضبط مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بمحاولة التحايل على القانون بحجة البيع على الإشارة بعد ضبطهم وهم يقومون بالتسول وتبين بعد ضبطهم بالتعاون مع مديرية الأمن العام إن من ضمن الأشخاص اللذين تم ضبطهم عليه 135 قيد سابق ويبلغ من العمر 35 عام .

وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين يمتهنون التسول والبيع على الإشارات هم من أصحاب السوابق ويقومون بالتسول بشكل منظم وهو يعد شكل من أشكال الإتجار بالبشر وبخاصة فئة الأطفال .

وأضاف انه تم قبل يومين تم ضبط طفلة تبلع من العمر ست سنوات تقوم بالتسول على إحدى الإشارات في عبدون وتقوم ببيع (علكة) وعند ضبطها من قبل كوادر مديرية مكافحة التسول وكوادر الأمن العام لوحظ وجود شخص يراقبها داخل سيارة ( بكم ) ومتوارٍ عن الأنظار في أحد الأماكن القريبة وعند سؤاله عن علاقته بها أنكر وجود أي علاقة بينهما وحال مباشرة الإجراءات القانونية بحقها تبين أنه والدها وانه هو يقوم بتسخير ابنته لموضوع التسول وتم تحويله للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .

وأكد مدير مديرية مكافحة التسول أن قانون العمل يمنع عمل الأطفال في مجال البيع تحت سن 16 عام لما قد يعرضه للعديد من المخاطر كالخطف والإستغلال والإتجار في البشر وغيرها .

وشدد على ان قانون العمل يؤكد على ضرورة وجود الأطفال من سن 16_ 18 ضمن في بيئة عمل آمنة وضرورة أخذ موافقة ولي الأمر في حال العمل وأن تكون ساعات العمل لمدة 6 ساعات وساعة إستراحة .