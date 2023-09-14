العجلات الخضراء مبادرة لرعاية وتعليم المصابين بالشلل الدماغي

واستطاعت طوال هذه الفترة، جمع ما يقارب 40 مليون طن من الأغطية البلاستيكية، من خلال مساندة العديد من المتطوعين، الذين قاموا بجمع هذه الأغطية وتوصيلها إلى نقاط التجميع.

تشمل أنشطة المبادرة عدة مراحل، حيث يتم جمع العبوات البلاستيكية من قبل الأصدقاء والعائلات والطلبة والناشطين والعاملين في الشركات، بدءا من استخداماتهم اليومية في منازلهم وصولا إلى مواد ملقاة في الطرقات، ويتم نقل هذه العبوات بعد تجميعها، ليتم العمل على فرزها وإعادة تدويرها، ومن ثم بيعها إلى المصانع، بحسب مؤسسة المبادرة رائدة صبحا.

دعم ذوي الإعاقة

من بين أهداف هذه المبادرة هو تقديم الدعم للأطفال المصابين بالشلل الدماغي من خلال استخدام العائدات التي يحصلون عليها من بيع المواد البلاستيكية للمصانع، لتقديم الرعاية الطبية والتعليم الضروريين لهم.

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود مليون ونصف حالة بالأردن من ذوي الإعاقة، يعاني أغلبهم من غياب الاهتمام بالتعليم والتأهيل.

وتقول مؤسسة المبادرة رائدة صبحا، إنها تقدم المساعدة لذوي الاعاقة من خلال الجمعية المتخصصة بهم والتي تعمل على توفير مختلف احتياجاتهم، حيث يتم اختيار الأطفال الذين يتلقون الدعم من خلال قائمة، ويتم اختيار أكثر الحالات احتياجا، وعادة ما يتم اختيار 10 أشخاص من بين 40 حالة ويتم التركيز على الحالات الأكثر فقرا.

تقدم المبادرة جلسات علاجية متخصصة حسب احتياجات كل طفل مصاب بالشلل الدماغي، وهناك حالات صعبة تحتاج الى جلسات اضافية تكلف مبالغ مالية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المبادرة دعما ماليا لتوفير التعليم للأطفال لضمان حقهم في التعليم، في ظل نقص المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة المصابين بالشلل الدماغي وعدم وجود مدارس حكومية تمكنهم من الدمج بشكل كامل.

وبعد التفاعل الإيجابي من المجتمع والشباب مع هذه المبادرة، تسعى الى توسع نطاق عملها لتشمل مختلف المحافظات في المملكة، من خلال توجيه جهود التوعوية البيئية وتقديم الدعم للأسر التي لديها أفراد معاقين، بالإضافة إلى السعي للتوسع إلى دول العربية المجاورة.

الأثر البيئي للمبادرة

العديد من الجهات المحلية والدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، تحذر من المخاطر البيئية المترتبة على تراكم البلاستيك، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 430 مليون طن من البلاستيك سنويا، في جميع أنحاء العالم، ويصمم نصف هذه الكمية للاستخدام مرة واحدة فقط.

ومع ذلك، يتم تدوير أقل من 10 في المائة فقط من هذا البلاستيك، بينما ينتهي نحو 19-23 مليون طن في البحيرات والأنهار والمحيطات سنويا.

وتسعى مبادرة "العجلات الخضراء" وإن كانت مساهمتها بالشيء القليل، إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال تجميع وفرز المواد البلاستيكية واعادة تدويرها، ثم بيعها إلى مصانع محلية مختصة في هذا المجال بحسب صبحا.

وتوضح صبحا أن المبادرة تحمل العديد من الأهداف، من الناحية البيئية والتوعية، تعمل هذه الفكرة على التقليل من المخاطر البيئية وزيادة وعي الأفراد في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية العمل التطوعي، أما من الناحية الاقتصادية، الاقتصادي فإن بيع هذه المواد بعد جمعها يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمصانع واستمرار عملها.

دور الحكومة

للحد من التلوث البيئي قامت وزارة البيئة في إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية، بمشاركة عدة شركات معنية في هذا المجال، كمحاولة للحد من الأثر البيئي للمخلفات البلاستيكية والزجاجية، وقد تم تنفيذه خلال فترة قصيرة بجهود الوزارة.

ويقول الناطق الاعلامي في الوزارة الدكتور أحمد عبيدات انه منذ أقل من عام ويهدف المشروع الى جمع وإعادة تدوير العبوات التي تنشأ نتيجة الأنشطة في قطاعي السياحة والأعمال، يتم ذلك من خلال استخدام قنوات تجميع مدعمة بالأدوات والأنظمة الرقمية، مما يسهم في زيادة كفاءة هذه العملية.

وتشمل مبادرات المشروع على توزيع حاويات لجمع العبوات البلاستيكية والزجاجية في أكثر من 250 فندقا ومطعما، كما تم تثبيت ماكينات إعادة التدوير في أماكن رئيسية في عمان لتشجيع المستهلكين على التخلص من الزجاجات البلاستيكية المستعملة بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ نظام مكافأة يهدف إلى تحفيز الأفراد على إعادة تدوير نفاياتهم البلاستيكية والزجاجية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة البيئية.