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شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

9/14/2023 9:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مشهد مؤلم لجثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر بعد أن جرفتها الفيضانات من مدينة درنه بليبيا إلى البحر.
وأبان الفيديو تواجد الجثث فوق سطح البحر وتلاعب الأمواج بها، فيما يقول موثق الفيديو“لا حول ولا قوة إلا بالله”

اليمن الان

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