شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر
التاريخ
9/14/2023 9:20:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مشهد مؤلم لجثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر بعد أن جرفتها الفيضانات من مدينة درنه بليبيا إلى البحر.
وأبان الفيديو تواجد الجثث فوق سطح البحر وتلاعب الأمواج بها، فيما يقول موثق الفيديو“لا حول ولا قوة إلا بالله”
اليمن الان
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