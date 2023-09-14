معرض عمّان للكتاب 2023 ينطلق تحت الرعاية الملكية في 21 أيلول



ويشارك في المعرض 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، بشكل مباشر، ومن خلال التوكيل وبمساحة تأجيرية غير مسبوقة في تاريخ المعرض وصلت إلى 9000 متر مربع، ويصاحب ذلك برنامج ثقافي منوع يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وحفلات توقيع، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، إضافة إلى برنامج ثقافي خاص بضيف شرف المعرض لهذا العام دولة قطر الشقيقة.



ويحتفي المعرض في دورته (22) هذا العام الأكاديمية والمؤرخة هند أبو الشعر، تقديرا لجهودها الأكاديمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، واسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتأثيرها المعرفي والأكاديمي في الأردن والعالم العربي، وتحديدا في الدراسات التاريخية.



وقالت وزير الثقافة هيفاء النجار، إن إقامة معرض عمان الدولي للكتاب في دورته (22) وتواصله على مدار أكثر من عقدين، يؤكد المكانة التي يحوزها الأردن عربيا وعالميا، والثقة التي تحققت باعتباره مركزا مهما لصناعة الكتاب وتسويقه، مضيفة أن أهمية الكتاب تتأكد كرافد لعجلة الاقتصاد، وكجزء من الصناعات الثقافية الإبداعية التي تسهم في صوغ وعينا وسرديتنا الوطنية ودائرة معارفنا المتنوعة بمصادر المعرفة.



وبينت أنه ولأهمية هذا المعرض كعنوان وطني، فهو يحظى بالرعاية الملكية السامية منذ 2016 وحتى الآن، وهو استمرار للمبادىء التي قامت عليها الدولة الأردنية منذ تأسيسها، والتي كانت معها الثقافة ركنا أساسيا من أركانها.

ورحبت النجار بدولة قطر ضيف شرف المعرض والوفد المشارك، بوصفها الدولة الشقيقة التي تربطنا معها علاقات ثقافية عميقة، وبالضيوف من الدول الشقيقة، بما حملوا من زاد معرفي في الآداب والعلوم والمعارف، كما باركت للمؤرخة هند أبو الشعر اختيارها (شخصية المعرض)، كمبدعة وناشطة في المشهد الثقافي بعمق رؤيتها وآرائها ودراساتها العميقة.



وأشارت النجار إلى أن هذا المعرض هو ترجمة وثمرة لمبدأ التشاركية بين عدد من المؤسسات والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، ويعكس بمحتواه وفعالياته، تميز الناشر الأردني على مستوى العالم العربي، بتنوع ما يوفره من مصادر معرفية تهم الأسرة والشباب والمرأة، والطفل الذي سيكون في قلب المعرض.



من جهته، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير المعرض جبر أبو فارس، إن عودة معرض عمان للكتاب هذا العام إلى قاعة معرض السيارات – طريق المطار، جاءت بعد نقاش داخل الهيئة العامة، ولجان المعرض المختلفة، وبعد استفتاء بين الناشرين، مضيفا أنه تم اعتماد المكان لأسباب من بينها: مساحة المعرض التي وصلت هذا العام إلى 9000 متر مربع لأول مرة في تاريخ المعرض، وشكل المعرض الهندسي بدون وجود أي عوائق، وتلبية لإقبال دور النشر على المشاركة في المعرض، حيث وصلنا هذه العام عدد كبير من طلبات المشاركة ما دفع اللجنة الفنية للاعتذار من الكثير من دور النشر، وتمت الموافقة فقط لـ 400 دار نشر.



وأشار إلى أن البرنامج الثقافي الذي أعدته اللجنة الثقافية التي تضم اتحاد الناشرين، ووزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، ومؤسسة عبد الحميد شومان، يشتمل على أكثر من 65 فعالية ثقافية من بينها: ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وحفلات توقيع، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، صباحية ومسائية على مدار أيام المعرض، وبمشاركة مبدعين أردنيين وعرب.

وبين أبو فارس أن المعرض يحتفي بالأكاديمية والمؤرخة هند أبو الشعر التي تم اختيارها شخصية المعرض الثقافية لجهودها الأكاديمية، وبدولة قطر ضيف الشرف هذا العام من خلال برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري للدولة الشقيقة، ورسالتها الثقافية، ويبين تطور صناعة النشر فيها بمشاركة عدد من الأدباء والمبدعين.



وكشف أن اتحاد الناشرين يعمل بشكل مؤسسي على مجموعة من المبادرات التي سترى النور قريبا من أجل إحياء قطاع النشر بجهود ذاتية، ولمواكبة مساهمة الناشر الأردني في نشر ثقافته الأردنية، وحضوره اللافت والجاد في المعارض العربية، من خلال إطلاق جائزة "أفضل ناشر"، و"أفضل كتاب" من أجل الارتقاء بصناعة النشر، وتعزيز دوره في تمثيل بلاده.



وقالت المؤرخة هند أبو الشعر، شخصية معرض عمان الثقافية أن لديها مشاريع فكرية سيتم إشهارها أثناء المعرض وبعده، إضافة إلى نشر سبعة كتب جديدة ضمن جدول زمني محدد، واستمرارها في تأليف أجزاء جديدة من الموسوعة التي نشرت منها أربع مجلدات قبل عامين، والتي تتناول "تاريخ الأردن في عهد الإمارة "احتفاء بمئوية الدولة الأردنية".



وأضافت، أنها مستمرة بدورها المعروف ككاتبة، حيث جمعت مواد مشروعها القادم الكبير وهو دراسة "ريف الأردن في القرن التاسع عشر" فضلا عن قرب نشر مجموعة قصصية جديدة، ورواية جديدة.



واستذكرت أبو الشعر علاقتها بمعرض عمان للكتاب منذ أول دورة أثناء عملها في جامعة آل البيت، وتكليفها باختيار كتب التاريخ والدراسات الاجتماعية منه للشراء لمكتبة الجامعة، ولاحقا كمشاركة في فعاليات المعرض، مضيفة أن موعد معرض عمان يمثل مناسبة لكل مواطن أردني ليحتفي بالكتاب والثقافة ويختار بنفسه ما يريده لعقله وروحه وقلبه ليكون رفيقه في بيته.



وقال مدير إدارة المكتبات العامة في أمانة عمّان الكبرى ثامر الشوبكي إن الأمانة حاضرة من خلال برامجها في معرض عمان الدولي للكتاب، مضيفا أن هناك فعاليات خاصة بالأطفال ستقوم بها الأمانة بالتنسيق مع اللجنة الثقافية للمعرض.



وأشار إلى أن الأمانة - كبلدية- أيضا حاضرة من خلال الدعم اللوجستي الذي سيقدم طوال فترة المعرض.



يشار إلى أن لجان المعرض هذا العام حافظت بدورته 22 هذا العام – كما في الدورات السابقة- على شعار "القدس عاصمة فلسطين" ليكون حاضرا في هذه الدورة، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين خاصة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين، وأحرار العالم، وانسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا.

