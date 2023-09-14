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الإدارة المحلية تطرح عطاء مشروع إنشاء مدينة معان الترفيهية

9/14/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، بنك تنمية المدن والقرى، وضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، عن طرح عطاء، إنشاء مدينة معان الترفيهية.


ووفقا لإعلان طرح العطاء المنشور في الصحف، فإن المشروع ممول من مجموعة من المانحين، بإدارة البنك الدولي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي.


وينص الإعلان، على أن العطاء يتضمن إنشاء وتنفيذ مدينة معان الترفيهية، في مدينة معان، بمساحة تصل إلى 18 دونما و800 متر مربع تقريبا، إذ يتكون المشروع من مباني خدمات، ومرافق خدمات ومرافق خدمية، مع مواقف وخدمات مع مواقف سيارات وتأسيس ساحات للألعاب الكهربائية وأرصفة وساحات رمل للألعاب، وأعمال تنسيق الموقع.


ونصت شروط التقدم للعطاء، على إرسال مهندس مؤهل لحضور ورشة تدريبية تعقدها منظمة العمل الدولية، من أجل شرح متطلبات الملحق الخاص بالعمالة والتشغيل والضمانات البيئية.

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