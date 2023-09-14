أوبك تحذر: التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى فوضى الطاقة

أوبك تحذر: التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى فوضى الطاقة
التاريخ
9/14/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، وذلك في أول رد على تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته قبل نهاية العقد.
وقال الأمين العامة لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، في بيان، الخميس، إن التخلي عن الوقود الأحفوري "سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، وسيحدث عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم".
وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت أمس الأربعاء، إن الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته قبل 2030، مع تحول المستهلكين إلى مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ.
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