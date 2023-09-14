فيديو لأسرع ببغاء يقود دراجة بعجلتين في بلغاريا

فيديو لأسرع ببغاء يقود دراجة بعجلتين في بلغاريا
التاريخ
9/14/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حصل ببغاء يبلغ من العمر 7 سنوات على لقب "أسرع ببغاء يقود دراجة" بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين.
واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة.
لبنان 24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14092023000208011052ID1107068982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.