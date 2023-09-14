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فيديو لأسرع ببغاء يقود دراجة بعجلتين في بلغاريا

9/14/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل ببغاء يبلغ من العمر 7 سنوات على لقب "أسرع ببغاء يقود دراجة" بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين.
واجتاز شيكو، الموجود في بلغاريا، مسافة 5 أمتار أثناء ركوب دراجته الصغيرة.

لبنان 24

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