بوتين وكيم يتبادلان الهدايا
التاريخ
9/14/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الهدايا خلال زيارة كيم إلى روسيا يوم أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أهدى نظيره الكوري الشمالي قفازا من بزة فضائية كانت في الفضاء وبندقية روسية.
وتابع: "تبادل الجانبان الهدايا، ونحن نفضل ألا نعلن عن ذلك كثيرا، ولكن في الواقع قدم الرئيس بوتين للزعيم الكوري قفازا من بدلة فضاء استخدمها الرواد الروس عدة مرات، وبندقية روسية قصيرة متميزة".
وأضاف بيسكوف أن بوتين تلقى بدوره بندقية قصيرة من صنع حرفيين كوريين شماليين، وهدايا أخرى لم يفصح عنها.
ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2019 على متن قطاره المدرع الشهير.
وأجرى محادثات مع الرئيس بوتين استغرقت حوالي 4 ساعات، كما زار الزعيمان مطار "فوستوشني" الفضائي وعقدا غداء عمل.
RT
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