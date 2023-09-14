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بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

9/14/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الهدايا خلال زيارة كيم إلى روسيا يوم أمس الأربعاء.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي أهدى نظيره الكوري الشمالي قفازا من بزة فضائية كانت في الفضاء وبندقية روسية.
وتابع: "تبادل الجانبان الهدايا، ونحن نفضل ألا نعلن عن ذلك كثيرا، ولكن في الواقع قدم الرئيس بوتين للزعيم الكوري قفازا من بدلة فضاء استخدمها الرواد الروس عدة مرات، وبندقية روسية قصيرة متميزة".


وأضاف بيسكوف أن بوتين تلقى بدوره بندقية قصيرة من صنع حرفيين كوريين شماليين، وهدايا أخرى لم يفصح عنها.


ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2019 على متن قطاره المدرع الشهير.


وأجرى محادثات مع الرئيس بوتين استغرقت حوالي 4 ساعات، كما زار الزعيمان مطار "فوستوشني" الفضائي وعقدا غداء عمل.

RT

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