الطريق نحو الحياد الكربوني... نهج تويوتا متعدد المسارات للتنقل المستدام

وبينما يسعى الخبراء إلى تحقيق هدفهم الطموح في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، يتبنى كل قطاع رئيسي، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، التحولات والمنهجيات اللازمة من أجل إعادة تقييم الوضع الراهن والتعاون لتحقيق الحياد الكربوني.



ولطالما تميزت شركة تويوتا بدورها الرائد في هذا المسعى العالمي؛ إذ بدأت مسيرتها لدعم تحقيق الحياد الكربوني منذ أكثر من عقدين من الزمن مع طرح سيارة تويوتا بريوس الأسطورية في عام 1997، وهي أول سيارة "هايبرِد" كهربائية تصنَّع على نطاق واسع.

وخلال 25 عامًا، باعت الشركة أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية، مما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم بأكثر من 160 مليون طن. وتواصل الشركة التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال نهج متعدد المسارات يهدف إلى صياغة حلول مستدامة توفر حرية التنقل للجميع.



وتؤكد شركة تويوتا أن هناك العديد من المسارات لتحقيق الحياد الكربوني، وأنها تختلف من بلد إلى آخر تمامًا مثلما يختلف مجال التنقل ومتغيراته الحاصلة في كل بلد. ويشمل النهج متعدد المسارات هذا تطوير مجموعة متنوعة من تقنيات السيارات الصديقة للبيئة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستخدام، والظروف الاقتصادية، ومصادر الطاقة، وجاهزية البنية التحتية؛ مما يُمكّن الجميع من البدء فورًا في الإسهام في دعم تحقيق الحياد الكربوني.

وبناءً على ذلك،طورت شركة تويوتا العديد من خيارات أنظمة الدفع، بما في ذلك السيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية، والسيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي، والسيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات، والسيارات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين، ومحركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بوقود الهيدروجين، فضلًا عن تحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي وتعزيز مبادرتها لتطوير تقنيات الوقود المحايد للكربون.



وتماشيًا مع سعي شركة تويوتا إلى جعل جميع مصانعها محايدة للكربون بحلول عام 2035، تستمر مجموعتها من السيارات الصديقة للبيئة في النمو.

وتهدف الشركة أيضًا إلى تطوير مجموعة شاملة من 30 طرازًا من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات طرحها بحلول عام 2030، بما فيها سيارات الركاب والسيارات التجارية، وتحقيق مبيعات عالمية سنوية تبلغ 3.5 مليون سيارة في الإطار الزمني نفسه.

وهذا يشمل خططًا على المدى الأقصر؛ إذ أعلنت الشركة في نيسان 2023 عن هدفها المتمثل في طرح 10 طرازات من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تؤدي جهود الشركة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 33% بحلول عام 2030، وبنسبة 50% بحلول عام 2035 مقارنةً بمستويات عام 2019.



وفي سياق تعليقه على هذا الموضوع، أكد كوجي ساتو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن، على مهمة شركة تويوتا المتمثلة في "تحقيق السعادة للجميع"، وحماية الأرض وإثراء حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وقال ساتو إن الشركة تهدف إلى تحقيق ما هو أبعد من الحياد الكربوني، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى تغيير مستقبل السيارات لضمان استمرار أهميتها وفائدتها على المجتمع.



وانعكست مساعي شركة تويوتا فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية في إنجازها البارز المتمثل في إنشاء مصنع جديد خاص بالسيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات في أيار 2023.

ووُضِع تصور خاص للمصنع الجديد يجعل فريقه يعمل بروح الفريق الواحد على كل مهمة. ولا يقتصر ذلك على تولي الفريق عمليات التطوير والإنتاج وإدارة الأعمال في الشركة فحسب، بل أيضًا قيادة تقدم الشركة في مجال تطوير الجيل التالي من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات.

ومن ضمن التوجهات الأساسية لمصنع تويوتا الخاص بالسيارات الكهربائية، مشروع تطوير بطاريات الحالة الصلبة الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والتكلفة،والتي ستُطلق في عام 2026 في الجيل التالي من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات، ويصل مداها إلى 1,000 كلم في الشحنة الواحدة.



وتهدف شركة تويوتا من خلال إنشاء مصنع الهيدروجين الجديد إلى تعزيز الأعمال عبر ثلاثة محاور رئيسية، هي: توطين البحث والتطوير والإنتاج في الأسواق الرئيسية، وتعزيز التحالفات مع الشركاء الرئيسيين لتوفير تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية بأسعار معقولة، وتعزيز القدرة التنافسية وتوفير التقنية.



من جهة أخرى، تستعد شركة تويوتا من خلال مصنعها الخاص بالهيدروجين لإطلاق نظام خلايا الوقود الهيدروجيني للجيل التالي من السيارات الكهربائية التي تعتمد على خلايا وقود الهيدروجين للاستخدام التجاري في عام 2026، والذي يعطي الأولوية لمدى استمرارية السيارة، وكفاءة تكلفتها، واستهلاكها المنخفض للوقود الهيدروجيني. ويستهدف هذا المصنع الذي أنشئ مؤخرًا زيادة مدى القيادة بنسبة 20%، ويحقق خفضًا في التكلفة بنسبة 37% من خلال التقدم التكنولوجي وكفاءة الحجم والتوطين.



وبينما تدرك شركة تويوتا الحاجة إلى نشر السيارات الكهربائية على نطاق واسع، فإنها تؤمن أيضًا بأهمية الاستراتيجيات المتنوعة التي تركز على تبني مزيج مثالي من السيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي والسيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية؛ وذلك للاستفادة بكفاءة من الموارد المحدودة.

فعلى سبيل المثال، يمكن توزيع كمية الليثيوم اللازمة لصنع سيارة كهربائية واحدة تعتمد على البطاريات بسعة 100 كيلو واط، على ما يصل إلى ست سيارات "هايبرِد" كهربائية مزودة بتقنية الشحن الخارجي، وذلك نظرًا لصغر حجم البطارية في هذا النوع من السيارات، مما يعني أنه يمكن تقليل الانبعاثات بشكل أكثر فاعلية.

ويُمكن استخدام كمية الليثيوم هذه نفسها في تطوير 90 سيارة "هايبرِد"كهربائية بأسعار معقولة أكثر بكثير، لتحل بشكل فاعل محل أكبر عدد من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية المتواجدة حاليًا على الطرقات.

وسيكون لتطبيق ذلك على نطاق أوسع تأثير أعلى بكثير في الحد من الانبعاثات مع تحسين استخدام موارد الليثيوم المحدودة. وبالتالي، بينما تهدف الشركة إلى تطوير المزيد من السيارات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات على المدى الطويل، فإنها توصي باعتماد مزيج من السيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية والسيارات الـ "هايبرِد" الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي، لا سيما في المناطق ذات البنية الكهربائية التحتية المحدودة.



وتركز شركة تويوتا أيضًا على تقنيات الوقود منخفضة الكربون والمحايدة للكربون كجزء من نهجها متعدد المسارات.

ومن المهم التركيز على تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع من خلال بيع السيارات الجديدة، بالإضافة إلى العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن السيارات المتواجدة حاليًا على الطرقات، والتي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية.

ولذلك، تحرص الشركة على العمل والتعاون مع العديد من الشركاء،حتى من خارج قطاع صناعة السيارات. ففي اليابان، أنشأت سبع شركات خاصة، من بينها شركة تويوتا، رابطة لتعزيز البحوث المتعلقة بتقنية إنتاج الجيل الثاني من وقود الإيثانول الحيوي.

وفي الولايات المتحدة، تعاونت شركة تويوتا مع شركة "إكسون موبيل" لاختبار الوقود ذي البصمة الكربونية المنخفضة، كما عملت مع شركة "شيفرون" على مشروع عرض تجريبي على الطرقات باستخدام مزيج متجدد من البنزين.



يرسخ نهج شركة تويوتا متعدد المسارات للتنقل المستدام مكانتها بوصفها شركة رائدة في السعي إلى تحقيق الحياد الكربوني.

فبدءًا من الاستثمار في مختبرات البطاريات ووصولًا إلى توسيع مجموعة السيارات الصديقة للبيئة واستكشاف تقنيات الوقود الفاعلة، تواصل الشركة إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات وإحداث تغييرات إيجابية فيه.

وانطلاقًا من رؤيتها لمستقبل واعد، فإنها عازمة على إيجاد حلول تنقل مستدامة تعود بالنفع على كوكب الأرض و تثري حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

