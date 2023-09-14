البلقاء ثالث منتج لزيت الزيتون البعلي بالمملكة



وأضاف أبو عميرة، بمناسبة بدء موسم الزيتون، إن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المنتجة، تبلغ حوالي 110 آلاف دونم، تنتج ما بين 3500 إلى 6 آلاف طن، ويخدم القطاع 10 معاصر حديثة ذات تكنولوجيا عالية.



وبين أن قطاع الزيتون يعد أفضل القطاعات التي توفر فرص عمل موسمية للأسر، حيث يستفيد حوالي 20 ألف أسرة من القطاع، مؤكدا أن مديرية الزراعة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزيتون نظرا لأهمية هذه الشجرة كموروث تاريخي اقتصادي يسهم بدعم المزارعين والأسر الريفية، وتلبية احتياجاتهم الغذائية من الزيت، وتقدم لهم أفضل الخدمات الإرشادية والأنشطة التي ترفع سوية القطاع.



وأشار ، إلى أن المديرية قدمت لحوالي 900 مزارع مصائد مجانية لذبابة ثمار الزيتون، وتدريبهم على كيفية استعمالها للحد من هذه الحشرة كونها من الآفات الخطيرة التي تؤثر على أشجار الزيتون، وتزويد المزارعين بـ 500 لتر من المبيدات الحشرية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي للمحافظة على شجرة الزيتون من الآفات المضرة.



وبين أن مكاتب الزراعة، تقدم خدمة الرش بأسعار رمزية وخدمة التقليم والتطعيم بواسطة فنيين مؤهلين ومدربين بشكل مجاني، داعيا المزارعين إلى ضرورة قطف ثمار الزيتون حين تبدأ الثمرة بالتحول من اللون الأخضر إلى الأسود، لضمان نضج المحصول وزيادة نسبة الزيت.



وحول التعاون مع المجتمع المحلي، أوضح أبو عميرة أن مديرية الزراعة تقدم الدعم للسيدات لتعليمهن كيفية صناعة الصابون من زيت الزيتون من خلال دورات تدريبية ومن خلال المدارس الحقلية.



وبالنسبة لمياه الزيبار الناتجة عن المعاصر، اكد أنه يمنع ترخيص أي معصرة إذا لم يتم إحضار وصل برسوم الانتساب لنقابة أصحاب المعاصر، إضافة إلى وصل مالي من مجلس الخدمات المشتركة للالتزام بالتخلص من الزيبار في المكب المخصص لذلك في حمرة الصحن، وذلك للحد من تلوث المياه الجوفية.



ولفت إلى أن ترخيص أي معصرة يتم بعد الكشف عليها من خلال اللجنة المشتركة المكونة من الزراعة والبيئة والصحة والغذاء والدواء والمياه للتحقق من الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.