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نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها - صورة

9/14/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي ".

وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.

وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى .




وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.
وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.

لبنان 24

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