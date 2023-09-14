نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها - صورة

وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.

وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى .











وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.

وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.



لبنان 24