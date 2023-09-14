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عودة النشامى من المعسكر الأوروبي فجر اليوم

9/14/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعود وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة عمان، فجر اليوم الخميس بعد اختتام معسكره التدريبي في أوروبا.
وشهد المعسكر تعثر المنتخب الوطني أمام أذربيجان بالخسارة 1-2، في اللقاء الودي الذي جرى مساء الثلاثاء على ستاد دلغا أرينا في باكو.
وكان اللقاء الودي الأول للمنتخب الوطني ضمن تجمعه الحالي، شهد تعثره أمام النرويج 0-6 في اللقاء الذي أقيم في أوسلو مساء الخميس الماضي.
ويأتي المعسكر التدريبي في إطار تحضيرات النشامى للاستحقاقات الرسمية المقبلة وفي مقدمتها لتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، ونهائيات كأس آسيا 2023.
يذكر أن قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل المنتخب في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

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