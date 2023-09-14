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العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

9/14/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والوفد المرافق، خطط سلطة العقبة التي تستهدف مرحلة النمو الأخضر والصناعات الخضراء.
وثمن الفايز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ إنشاء المنطقة الخاصة، والدعم المقدم للسلطة.
وأطلع الفايز، السفير على آخر المشاريع الجاري تنفيذها، وأهمها مجمع العقبة للعلوم البحرية، ومشروع المحمية البحرية، لتكون العقبة مقصداً للباحثين في مجالات العلوم بشكل عام والعلوم البحرية بشكل خاص.
وقدم الفايز نبذة عن توجهات السلطة، بتطبيق خطة تفاعلية لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتقنين البصمة الكربونية للصناعات الموجودة في المنطقة.

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