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منى زكي ومحمد هنيدي يستأنفان الجواهرجي استعداداً لعرضه في السينما

9/14/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد فترة توقف تجاوزت العام، استأنف النجمان المصريان منى زكي ومحمد هنيدي تصوير فيلم "الجواهرجي"، الذي يعيد التعاون بين الثنائي بعد 25 عاماً منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحاً كبيراً، آنذاك.
وشاركت منى زكي صوراً من كواليس الفيلم، وظهرت فيه مرتدية نفس ملابس محمد هنيدي، وبرفقتهما تارا عماد وأحمد السعدني، وعلقت: "الحلوين".
وفيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته بجانب النجوم السابقين، كل من عارفة عبد الرسول، وأحمد صلاح حسني، وباسم سمرة، وآسر ياسين، ,وأحمد حلاوة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.




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