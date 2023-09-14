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برشلونة يتحرك مبكرا نحو صفقة مجانية

9/14/2023 9:20:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ برشلونة، خطوات مبكرة للغاية، للفوز بصفقة هجومية مجانية في العام الجديد 2024.
ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا، وتشافي هرنانديز المدير الفني للفريق، مهتمان بضم نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو.
وأضافت أن ويليامز سينتهي تعاقده مع بلباو في صيف 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.
لفتت إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا التواصل بالفعل مع وكيل اللاعب، لإقناعه بأنه أحد الأهداف المستقبلية لتشافي هرنانديز.
في المقابل، يأمل أتلتيك بلباو، إغراء نيكو ويليامز بتوقيع عقد جديد مدته 3 مواسم، لتفادي رحيله مجانا.
وأشارت إلى أن نيكو ويليامز لفت الأنظار بقوة، وبدا انسجامه واضحا في معسكر إسبانيا الأخير مع ثلاثي البارسا، جافي وبالدي ولامين يامال.
وختمت الصحيفة تقريرها بأن صفقة ويليامز ستكون مثالية، لأنه لاعب شاب وسريع، وسيشكل مع يامال ثنائية هجومية مفيدة لبرشلونة في المستقبل.

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