اقتراب اجتماع الفيدرالي وأسعار الطاقة تؤثر على الأسهم الخليجية

(MENAFN
- Your Mind Media ) شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا أمام تطورات أسواق الطاقة واقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قد يدفع المتداولين إلى الحذر خلال الأيام الآتية.
شهد سوق دبي للأسهم بعض الضغوط بعد أن بلغ قمة هذا العام في أواخر الشهر الماضي. قد يظل المتداولون حذرين قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. رغم ذلك، قد يظل المؤشر الرئيسي في اتجاه صعودي بشكل عام حيث يرى دعم في قوة الاقتصاد المحلي رغم التباطؤ النسبي في نمو القطاع غير النفطي.
واصل سوق أبو ظبي للأسهم انتعاشه ويمكن أن يجد دعم في قوة الاقتصاد المحلي وأسعار النفط التي قد تستمر في الارتفاع مع تحول اهتمام السوق إلى ضيق مستويات العرض. ومع ذلك، قد يستمر المؤشر الرئيسي في رؤية بعض المخاطر بعد فترة من الضبابية والتقلبات.
قد يستمر سوق الأسهم القطرية في رؤية تصحيحات في الأسعار بعد انتعاشه الأخير حيث قد تستمر التقلبات في أسواق الغاز الطبيعي في التأثير على المعنويات. في نفس الوقت، يمكن أن تساعد الأساسيات المحلية القوية في الحد من الخسائر.
قد تستقر الأسهم السعودية إلى حد ما بعد تراجعها بشكل كبير عن قمتها في شهر يوليو. يمكن أن يجد السوق دعما في ارتفاع أسعار النفط التي قد تضع حدا للمخاوف بشأن تأثير تخفيضات إنتاج الخام السعودي على الاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد، يمكن للسوق أن يتعافى إذا استمر النفط في تسجيل مكاسب.
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