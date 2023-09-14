تحليل سوق العملات عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) تستمر العملات المشفرة بقيادة البيتكوين بالارتفاع اليوم التي اقترب من أعلى مستوياتها منذ بداية سبتمبر وذلك عند مستوى 26540 دولاراً وذلك مع المكاسب الممتدة منذ مساء يوم الاثنين. أما الايثريوم فقد وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا الأسبوع وذلك عند مستوى 1638 دولاراً.
تأتي هذه الارتفاعات المتتالية هذا الأسبوع للبيتكوين بالتزامن مع عودة ملحوظة لمعنويات المستثمرين. فبحسب البيانات المقدمة من CryptoQuant، فقد ارتفع عدد المراكز المفتوحة لمشقات البيتكوين إلى أعلى مستوياته منذ 31 أغسطس الفائت، وذلك مع بلوغها لمستوى 7.525 مليار مركز في نهاية يوم أمس. كذلك الشيء للايثيريوم التي بلغت عدد مراكز المشتقات المالية المفتوحة لديها حوالي 3.7 مليار مركز.
فيما جاءت هذه المعنويات الإيجابية وسط المزيد من المعارك التنظيمية في الولايات المتحدة ما بين الهيئات الرقابية والعاملين في مجال العملات المشفرة وتطبيقاتها المختلفة. حيث فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة بمقدار مليون دولار على شركة Stoner Cats 2 وذلك بتهمة الطرح غير المرخص لأدوات مالية. حيث قامت الشركة في العام 2021 بجمع مبلغ 8 مليون دولار بعد بيعها رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وذلك لتمويل انتاج سلسلة رسوم متحركة. في حين كان استندت الهيئة في قرارها إلى أن الشركة قد وعدت حملة الرموز غير القابلة للاستبدال بعوائد مستقبلية وهذا ما يرشحها لتكون أدوات استثمارية.
على ضوء الغرامة تلك، فقد شهدنا تعليقاً من كبير محامي شركة Ripple Lab، والتي لاتزال عالقة في أروقة المحاكم مع القضائية المرفوعة ضدها من قبل SEC منذ أعوام، والذي عبر عن استغرابه من الأساس الذي تستند عليها الهيئة عند فرضها تلك الغرامات، في حين يرى أن تلك الخطوات من الهيئة ما هي إلا استعراض أمام العامة لا أكثر.
ليس ببعيد، فقد عبر الرئيس التنفيذي لبورصة Coinbase، Brian Armstrong، عن مخاوفه من الإجراءات الصارمة التي تتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصات وكذلك هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وذلك خصوصاً بعد سلسلة من الغرامات التي فرضتها CFTC على عدد من شركات المالية اللامركزية (DeFi) والتي وصلت إلى مئات الألاف من الدولارات. حيث يخشى Armstrong أن تلك الملاحقات المستمرة قد تضر بصالح الأُمة في حال خسارة هذه الصناعة أو دفعها للخروج من الولايات المتحدة نحو الخارج. في حين قال أيضاً أنه يجب على الشركات التي تُفرض عليها الغرامات ألا تقبل التسوية وأن تذهب بالقضية إلى المحاكم والتي يراها قادرة بالفعل أنها مستعدة لدعم سيادة القانون.
أما في جديد منتجات سوق العملات المشفرة، فقد شهدنا ابرام مذكرة تفاهم ما بين شركة Islamic Coin وCoinDesk Indices وذلك لأنشاء مؤشر يستند إلى معايير الشريعة الاسلامية ويمكن استخدامه لتوفير منتجات مالية قابلة للتداول. فيما قال مؤسس Islamic Coin أن هذا التعاون من ِانه أن يعيد تشكيل مشهد الخدمات المالية الرقمية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
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