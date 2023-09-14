’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ و’كروز الشرق الأوسط‘ تعلنان عن قيادة جديدة لحلول التنقُّل الريادية لديهما

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم ’كروز‘، الشركة المتخصِّصة بتقنيات القيادة الذاتية والتابعة لشركة ’جنرال موتورز‘، عن انضمام غاري ويست، الخبير البارز في مجال تقنيات التنقُّل، لتولّي منصب المدير التنفيذي لـ’كروز الشرق الأوسط‘ بدءً من سبتمبر الجاري (2023).
وسيقود ويست عبر منصبه الجديد الجهود الساعية لتوفير منتَجات وخدمات الشركة تجارياً في المنطقة، وذلك توازياً مع الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع ’هيئة الطرق والمواصلات‘ في دبي.
وكانت ’هيئة الطرق والمواصلات‘ قد اختارت ’كروز‘ في العام 2021 كالموفر الحصري لديها لخدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة، مما يجعل دبي المدينة الدولية الأولى التي تتوسّع إليها ’كروز‘.
الجدير ذكره أن مركبات ’كروز‘ ذاتية القيادة تعمل حالياً على جمع البيانات اللازمة، وهي تُجري اختبارات أوّلية في منطقة الجميرا 1 فيما يتعلّق بأنظمة المرور المعتمَدة في دبي، وكذلك الإشارات واللافتات المرورية، إلى جانب التعرُّف على السلوك العام في القيادة.
قبل انضمامه إلى ’كروز‘، لعب ويست دوراً بارزاً في إرساء الأسس لتوفير منتَجات وخدمات الاتصال من ’جنرال موتورز‘ في المنطقة، كما وضع الحجر الأساس للتقنية الكهربائية وذاتية القيادة من ’جنرال موتورز‘ في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تولّيه لمنصب المدير التنفيذي لـ’أونستار‘ أفريقيا والشرق الأوسط وحلول التنقُّل المستقبلية. وجاء هذا بعد تمضية ثلاثة عقود من الزمن مع ’جنرال موتورز‘ شغل خلالها العديد من المناصب في مجالات العمليات واستراتيجيات التنقُّل وغيرها في قارّات مختلفة.
وأعلن جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط، أن لويس دي لا كروز سوف يحلّ مكان غاري ويست في منصب المدير التنفيذي لـ’أونستار‘ والأعمال الرقمية. وسوف يقود دي لا كروز مهام تنمية الأعمال الرقمية لدى ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط ودعم العمليات الدولية المتصِلة لدى ’جنرال موتورز‘.
مع تولّيه مهمّة بناء أسس الأعمال الرقمية المتصِلة المستقبلة لدى ’جنرال موتورز‘، سيقود دي لا كروز وفريقه جهود توسعة أعمال ’أونستار‘ في المنطقة، وطرح منتَجات استهلاكية مثل ’سوبر كروز‘ وغيرها من الحلول البارزة الأخرى لصالح العملاء والممكَّنة عبر المركبات المعرَّفة برمجياً.
وقال أوبال حول هذا: "تقود ’جنرال موتورز‘ التحوُّل الذي يشهده قطاع السيارات، وسوف يلعب كل من غاري ولويس أدواراً هامّة في توفير تقنيات القيادة الذاتية والاتصالات لصالح العملاء في الشرق الأوسط، وبالتالي دعم رؤية ’جنرال موتورز‘ و’كروز‘ المشترَكة الهادفة للوصول إلى عالم بصفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري."
يُشار إلى أن لويس دي لا كروز كان قد بدأ مسيرته المهنية مع ’جنرال موتورز المكسيك‘ في العام 2008، وخلال السنوات الماضية كانت له مساهمات بارزة ضمن مجالَي المشتريات الدولية وتخطيط محفظة المنتَجات.
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