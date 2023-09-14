إنقاذ حياة عامل سقط من علو بتقنية الطب الافتراضي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
أنقذ قسم الطوارئ بمستشفى قلوة العام (جنوب السعودية) عامل تعرض للسقوط من الطابق الرابع أثناء عمله في إحدى المباني.
وأوضحت الصحة السعودية أن فريق التدخل السريع بقسم الحوادث بمستشفى قلوة العام استقبل الحالة العاجلة الثلاثاء 12 سبتمبر، وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري والاشعاعي اتضح أن المريض يعاني من صدمة نزفية وعصبية مع هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ونزيف حاد بالبطن وتجمع هوائي دموي بالصدر مع كسور في 11 ضلع من فقرات الصدر وكسور شديدة بالفخذ والحوض والكتف الايسر.
وعلى الفور قام الفريق المعالج بالتنسيق مع غرفة الطوارئ الصحية بأخذ الاستشارات الطبية عن طريق الطب الاتصالي مع فريق من الاستشاريين عن بعد، وأضاف الفريق أن الإسعافات الضرورية أجريت للمريض لإنقاذه وتأمين 8 وحدات من الدم والمحاليل الوريدية اللازمة.
وأشار الفريق أنه تقرر أجراء تدخل جراحي استكشافي للبطن وتبين وجود تهتك بالطحال ونزيف حاد بالبطن وتم على أثره إزالة الطحال وإيقاف النزيف ليتم بعدها نقله لقسم العناية المركزة وتلقي الخدمة العلاجية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.
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