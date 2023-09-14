نيسان تلقي الضوء على سبع سيارات كهربائية تجسد روح ريادة نيسان على مدار عقود

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- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (14 سبتمبر 2023) - بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسيارات الكهربائية لعام 2023، تسلّط نيسان الضوء على مجموعة سياراتها الكهربائية الأكثر تقدمًا وإبداعًا، والتي ابتكرتها على مدار العقود السبعة الماضية. وقد تم عرض أبرز ابتكارات نيسان في عالم السيارات الكهربائية من خلال مقطع فيديو بأسلوب القصص المصورة، ونشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعلامة التجارية، حيث يوثّق مكانة نيسان الرائدة في مجال التنقل المستدام وتطوير مفاهيم وسيارات كهربائية تلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة.
وكانت نيسان ومنذ عقود قد أثبتت الإمكانات الحقيقية للتنقل المستدام، من خلال طرحها لسيارة "تاما" في العام 1947 والتي تبعتها بسيارة "ليف"، أول سيارة كهربائية يتم تسويقها على نطاق واسع في العالم في العام 2010، ما يشير إلى روح المبادرة التي تتمتع بها نيسان. وقد وضع هذان الطرازان الأساس لسيارة "آريا" الرائدة والكهربائية بالكامل، والتي ظهرت لأول مرة على المستوى الإقليمي في إكسبو 2020 دبي وكانت بمثابة رمز لمستقبل التنقل.
ويواكب الاحتفال باليوم العالمي للسيارات الكهربائية هذا العام، مع أحدث إنجازات نيسان المتمثلة في بيع أكثر من مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم، وبالتزامن مع استعداد العلامة التجارية للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيسها في وقت لاحق من هذا العام.
ويتضمن مقطع الفيديو الطرازات السبعة المبتكرة التالية:
1) ليف نيسمو آر سي: سيارة السباق الكهربائية التي تم طرحها في العام 2011 لتبرهن على قدرات وإمكانيات نماذج السيارات الكهربائية بالكامل. وتمثل هذه السيارة التزام نيسان بالاستدامة على مضمار السباق، وذلك قبل عقد على دخول نيسان إلى عالم سباقات الفورمولا إي.
2) e-NV200 WORKSPACE: في العام 2016، وقبل فترة طويلة من الجائحة وظهور مفهوم "العمل من المنزل" استعرضت نيسان مستقبل مفهود العمل من أي مكان مع سيارة e-NV200 WORKSPACE، أول سيـارة كهربائية توفر مساحة مكتبية متنقلة في العالم. وتم إعادة تصميم الشاحنة الكهربائية لتشمل وسائل الراحة الضرورية للعمل عن بعد، بما في ذلك مكتب قابل للطي وإنترنت لاسلكي وحتى آلة إعداد القهوة. وإضافةً إلى إمكانات الشحن السريع، فقد أثبت هذا المفهوم قدرته على تلبية متطلبات العمل أثناء التنقل في أي وقت وفي أي مكان.
3) e-NV200 Ice Cream Van: تم تصميم مفهوم e-NV200 Ice Cream Van بمناسبة اليوم الدولي لنقاوة الهواء في العام 2019، لإثبات أنه يمكن بل ينبغي أن يكون هناك بديل لعربات توزيع المثلجات "الآيس كريم" التقليدية والتي غالبًا ما تعمل بوقود الديزل. حيث استبدل هذا النموذج محرك الاحتراق الداخلي بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وفق مفهوم دائري أكثر استدامة، يعتمد على قوى الطبيعة لتوزيع المثلاجات المنعشة.
4) ريليف (RE-LEAF): أُطلقت في العام 2020، وتم تصميمها لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والظروف الجوية الصعبة. وبفضل التعديلات التي تم إدخالها عليها، مثل القدرة على التنقل في الطرق المليئة بالحطام ومنافذ الشحن المقاومة للعوامل الجوية، يستطيع هذا النموذج الوصول إلى حيث يوجد من هم في أمس الحاجة إلى خدمات الإنقاذ.
5) لاند جلايدر (Land Glider): إنطلاقًا من مضمار السباق إلى طرقات المدينة، تسعى نيسان "لاند جلايدر" إلى أن تبرهن للعالم مدى سهولة القيادة في المناطق الحضرية. وبفضل هيكلها الفريد الذي يشبه الشرنقة وثبات عجلاتها الأربع، قدم هذا النموذج الجريء للعالم لمحة عما يمكن أن تبدو عليه السيارات الكهربائية في المستقبل، والتي تعمل في المدن الكبرى والمزدحمة.
6) e-NV200 Winter Camper: تم تزويد هذا الطراز بمطبخ متكامل وثلاجة وسرير قابل للطي لمساعدة عشاق المغامرات على خوض تجارب التخييم في فصل الشتاء. وتتميز العربة الشتوية بزجاج عازل والعديد من التحديثات للمساعدة في التنقل في مختلف ظروف الطريق، وقد أظهر نموذج الرحلات الشتوية قدرة مستخدمي السيارات الكهربائية على الانطلاق وممارسة هوايتهم لخوض المغامرات والتخييم خلال فصل الشتاء، دون الحاجة إلى القلق من عدم قدرتهم أو قدرة سيارتهم على القيام بذلك.
7) آريا إي-فورس (Ariya e-4ORCE): تستكشف رحلة نيسان من القطب الشمال إلى القطب الجنوبي مع سيارة Ariya e-4ORCE الأماكن التي لم تصل إليها أي سيارة كهربائية من قبل، وتُظهر الإمكانات الحقيقية للتنقل بالسيارة الكهربائية. إن سيارة Ariya المعدلة والمصممة لتحمّل جميع أنواع التضاريس والظروف، تشق حاليًا طريقها من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وتسحق في طريقها كل المفاهيم الخاطئة حول ما يمكن أن تحققه السيارات الكهربائية.
وعلى ضوء "طموحات 2030" التي تمثّل رؤية نيسان طويلة المدى لتمكين التنقل وما بعده، تسعى الشركة إلى تقديم سيارات كهربائية مبهرة وابتكارات تقنية متقدمة على مستوى العالم. وتحظى هذه الرؤية بدعم هدف نيسان المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني على امتداد دورة حياتها منتجاتها، بحلول السنة المالية 2050.
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