الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم في مواجهة إدارة المعتقلات

الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم في مواجهة إدارة المعتقلات
التاريخ
9/14/2023 8:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساندة الأسرى المضربين عن الطعام وعدم تركهم يواجهون أقدارهم وحدهم، وذلك في إطار سعيها الدؤوب إلى تكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد
بأي
أسير.
وأعربت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن غضبها واستنكارها للسلوك الإجرامي في طريقة تعامل إدارة سجون الاحتلال، مع الأسرى المضربين عن الطعام، ومواصلة تهديدهم بأن مصيرهم سيكون مصير الشهيد خضر عدنان نفسه.
وحمّلت، الاحتلال بمؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين وسلامتهم، مؤكدين أن استشهاد أي أسير مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من الاحتلال.
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