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الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم في مواجهة إدارة المعتقلات

9/14/2023 8:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساندة الأسرى المضربين عن الطعام وعدم تركهم يواجهون أقدارهم وحدهم، وذلك في إطار سعيها الدؤوب إلى تكريس حالة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد
بأي
أسير.

وأعربت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، عن غضبها واستنكارها للسلوك الإجرامي في طريقة تعامل إدارة سجون الاحتلال، مع الأسرى المضربين عن الطعام، ومواصلة تهديدهم بأن مصيرهم سيكون مصير الشهيد خضر عدنان نفسه.

وحمّلت، الاحتلال بمؤسساته الإجرامية والقمعية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين وسلامتهم، مؤكدين أن استشهاد أي أسير مضرب سيتم التعامل معه على أنه اغتيال مباشر من الاحتلال.

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