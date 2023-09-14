إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة
التاريخ
9/14/2023 8:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم السبت الموافق 16/9/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
شارع بيرزيت القديم والمجاورين، عمارة الجولان والمجاورين، حي السلامية، إسكانات الأقصى والمجاورين، مدرسة مملكة القيم – سردا والمجاورين، سردا كاملا، إسكان الاتحاد والمجاورين، الحي الدبلوماسي، إسكان نقابة المهندسين والمجاورين، إسكان الشرطة، إسكان ربوع سردا والمجاورين، المكتبة الوطنية والمجاورين، شركة الرويال التجارية والمجاورين، إسكان سردا هايتس والمجاورين، دار الحياة للطباعة والنشر والمجاورين، أستوريا مول والمجاورين، مستشفى جبل النجمة والمجاورين , ضاحية الغدير والمجاورين , أجزاء من أبو قش وتشمل أول البلد من جهة سردا، حي البساتين، إسكان الوحدة والمجاورين،
حديقة رام الله والمجاورين، محطة تنقية المجاري، بلدية رام الله والمجاورين، عمارة السفينة والمجاورين، عمارة فالكون والمجاورين، مجمع باسم عايش والمجاورين، عمارة ليوان والمجاورين، أجزاء من حي المحاسرة وتشمل مدارس النجاح والمجاورين، مزرعة النجار والمجاورين، وزارة الشباب والرياضة والمجاورين.
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