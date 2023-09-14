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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

9/14/2023 8:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-
أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم السبت الموافق 16/9/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

شارع بيرزيت القديم والمجاورين، عمارة الجولان والمجاورين، حي السلامية، إسكانات الأقصى والمجاورين، مدرسة مملكة القيم – سردا والمجاورين، سردا كاملا، إسكان الاتحاد والمجاورين، الحي الدبلوماسي، إسكان نقابة المهندسين والمجاورين، إسكان الشرطة، إسكان ربوع سردا والمجاورين، المكتبة الوطنية والمجاورين، شركة الرويال التجارية والمجاورين، إسكان سردا هايتس والمجاورين، دار الحياة للطباعة والنشر والمجاورين، أستوريا مول والمجاورين، مستشفى جبل النجمة والمجاورين , ضاحية الغدير والمجاورين , أجزاء من أبو قش وتشمل أول البلد من جهة سردا، حي البساتين، إسكان الوحدة والمجاورين،
حديقة رام الله والمجاورين، محطة تنقية المجاري، بلدية رام الله والمجاورين، عمارة السفينة والمجاورين، عمارة فالكون والمجاورين، مجمع باسم عايش والمجاورين، عمارة ليوان والمجاورين، أجزاء من حي المحاسرة وتشمل مدارس النجاح والمجاورين، مزرعة النجار والمجاورين، وزارة الشباب والرياضة والمجاورين.





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