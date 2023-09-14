السعودية تعدم عسكرييْن أحدهما طيار بتهمة الخيانة

السعودية تعدم عسكرييْن أحدهما طيار بتهمة الخيانة
التاريخ
9/14/2023 8:39:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الرياض/PNN- ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع في المملكة أعدمت اثنين من العسكريين اتُهما بارتكاب الخيانة العسكرية إلى جانب تهم أخرى.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع، أنه“أقدم كلٌ من المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى”.
وأضافت أنه“بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول عن إدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية. فيما أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية”.
وتابعت:“بإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما”.
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