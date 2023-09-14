السعودية تعدم عسكرييْن أحدهما طيار بتهمة الخيانة

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع، أنه“أقدم كلٌ من المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى”.

وأضافت أنه“بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول عن إدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية. فيما أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية”.

وتابعت:“بإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما”.



