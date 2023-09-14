الأمم المتحدة: كان يمكن تفادي سقوط معظم ضحايا الفيضانات في ليبيا

الأمم المتحدة: كان يمكن تفادي سقوط معظم ضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/14/2023 8:39:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جينيف/PNN- أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جرّاء الفيضانات المدمرة التي خلفت 3840 قتيلًا وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، حتى تتمكن هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان، ولكنّا تفادينا معظم الخسائر البشرية".
وأشار إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أعلن الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتًا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.
ووعد حينذاك بإجراء تحقيق حول التقصير الذي حدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.
أ ف ب
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