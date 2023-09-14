الأمم المتحدة: كان يمكن تفادي سقوط معظم ضحايا الفيضانات في ليبيا

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، حتى تتمكن هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان، ولكنّا تفادينا معظم الخسائر البشرية".

وأشار إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أعلن الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتًا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.

ووعد حينذاك بإجراء تحقيق حول التقصير الذي حدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.

أ ف ب