Thursday, 14 September 2023 04:03 GMT

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله

9/14/2023 8:39:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 17/9/2023 عن كل من المناطق التالية من قرى شمال غرب القدس ومن محافظة رام الله والبيرة:


بيرنبالا، الجيب، حارة الخلايلة، الجديرة، بيت اجزا، بيت دقو.

الطيرة القرية،
بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت لقيا، بيت نوبا، بيت سيرا وصفا، أجزاء من بلدة بلعين وتشمل آخر البلد من جهة صفا.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


MENAFN14092023000205011050ID1107068644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث