اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله
التاريخ
9/14/2023 8:39:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 17/9/2023 عن كل من المناطق التالية من قرى شمال غرب القدس ومن محافظة رام الله والبيرة:
بيرنبالا، الجيب، حارة الخلايلة، الجديرة، بيت اجزا، بيت دقو.
الطيرة القرية،
بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت لقيا، بيت نوبا، بيت سيرا وصفا، أجزاء من بلدة بلعين وتشمل آخر البلد من جهة صفا.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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