اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في القدس ورام الله



بيرنبالا، الجيب، حارة الخلايلة، الجديرة، بيت اجزا، بيت دقو.

الطيرة القرية،

بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت لقيا، بيت نوبا، بيت سيرا وصفا، أجزاء من بلدة بلعين وتشمل آخر البلد من جهة صفا.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



