الاحتلال يُخطر بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا جنوب الخليل
التاريخ
9/14/2023 8:39:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ألصقت إخطارا بوقف البناء على جدار منزل المواطن جبريل محمد العدرة، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، في منطقة الديرات شرق يطا.
MENAFN14092023000205011050ID1107068643
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.