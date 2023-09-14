الاحتلال يُخطر بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا جنوب الخليل

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ألصقت إخطارا بوقف البناء على جدار منزل المواطن جبريل محمد العدرة، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، في منطقة الديرات شرق يطا.

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