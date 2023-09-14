صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا



جاء ذلك في برنامجه على قناة "يوتيوب"، حيث تابع: "لقد ارتكبت الولايات المتحدة مذبحة في أوكرانيا. كم عدد الذين ماتوا بالفعل؟ 400-500 ألف أوكراني. قريبا لن يتبقى أوكراني واحد لمواصلة القتال على الجبهة، إلا أن الولايات المتحدة لا يهمها استهلاك مزيد من الأوكرانيين".



وكان نيكسون في برنامجه غاضبا لأن الخطاب الرسمي في واشنطن كان يدور حول دعم الديمقراطية وحماية الشعب الأوكراني، في حين أن الخطة الحقيقية في واقع الأمر هي تدمير روسيا وزعزعة استقرارها، ولهذا السبب، وفقا له، تقدم إدارة بايدن مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا.



وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأكد على أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.



كذلك أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تداعيات سلبية.

RT