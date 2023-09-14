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بالخطوات.. طريقة المكياج الصحيحة لتوهجٍ شبابي

9/14/2023 8:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - من منّا لا تريد أن تمتلك بشرةً رائعة متوهجة، تعطيها مظهراً مشرقاً وخالياً من الشوائب؟.. بالطبع لا أحد، لذا فإننا نحن معشر النساء نبحث دائماً عن روتين العناية بالبشرة، الذي يمكنه تحقيق ذلك لنا، وفي بعض الأحيان يكون المكياج إحدى تلك الطرق التي يمكنها إعطاؤنا توهجاً شبابياً مذهلاً، في حال طبقناه بالخطوات الصحيحة.
ومع أن بعض النساء يعتقدن أن الحصول على بشرةٍ رائعة عن طريق المكياج أمرٌ صعب التطبيق، إلا أن الأمر في الواقع لا يحتاج منهن الكثير. هنا، نرصد تلك الخطوات السهلة، التي يمكنكِ اتخاذها للحصول على بشرة متوهجة ورائعة في أي عمر.
تحضير البشرة:
للحصول على مكياجٍ خالٍ من العيوب، فإن أول خطوةٍ في ذلك هي تحضير بشرتك، لذا ضعي مرطباً أولاً قبل تطبيق أي مكياج، وامنحي بشرتكِ بضع دقائق لامتصاصه بفاعلية، إذ إن هذا يساعد على تثبيت مكياجكِ بشكلٍ طبيعي أكثر.
املئي حاجبيك:
حتى لو كان حاجباكِ سميكين، فإنه من المحتمل أن يكون بهما بعض الفراغات والمناطق غير المليئة، لهذا اجعلي ملء حاجبيكِ أولوية دائماً: مشطي حاجبيك لأعلى، واملئي الفجوات باستخدام قلم حواجب ذي مظهر طبيعي، ثم ضعي الجل لإبقائهما في مكانهما، حيث إن تحسين مظهر حاجبيكِ يساعدكِ في تأطير وجهك.
إعداد أو تجهيز جفنيك:
تتغير جفوننا مع تقدمنا في العمر، لذا حتى لو كنتِ لا تضعين ظلال العيون، يوصي خبراء التجميل بتطبيق خافي العيوب، الذي لا يتطلب بودرة تثبيت على الجفنين من أجل إعطائهما المظهر الملائم.
تطبيق ظلال العيون:
كما ذكرنا، تتغير جفوننا مع التقدم في العمر، لذا من الضروري تطبيق ظل العيون على الجفن العلوي، ومزجه بطريقةٍ متوازنة؛ لجعل عينيكِ تبرزان.
امزجي محدد العيون الخاص بك:
مع تقدمنا في العمر، تصبح الرموش أرق وأكثر تناثراً، لذا لا تنسي مزج محدد العيون الخاص بك، وسواء تم وضعه في أعلى العين، أو في الأسفل أو في كليهما، تأكدي من مزجه جيداً باستخدام فرشاة أو إسفنجة ((بيوتي بلندر))، وتذكري أن الخطوط القاسية يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة.
تطبيق الماسكارا:
تُغير الماسكارا قواعد اللعبة، خاصة عندما تصبح الرموش أرق وأقصر، لذلك عليكِ استخدام مصل الرموش ليلاً للحفاظ على طولها، ثم استخدام أداة تجعيد الرموش وماسكارا مكثفة.
تصحيح تغير اللون على وجهك:
يحدث تغير اللون للعديدات منا، سواء كان على شكل شعيرات دموية مكسورة واحمرار أو بقع بنية، والخبر السار هو أنكِ لا تحتاجين إلى مكياج كامل للوجه لمعالجة هذه المشكلة، فقط ضعي مصحح اللون الذي يناسب مشكلتك، أو خافي العيوب الذي يتناسب مع لون بشرتك.
وطالما أن اللون يناسبك جيداً، فلن تحتاجي إلى المتابعة باستخدام كريم الأساس، إلا إذا كنتِ ترغبين في وضعه، وتأكدي من تثبيت مكياجك باستخدام البودرة المثبتة.
تطبيق أحمر الخدود:
انسي ما قيل لك حول وضع أحمر الخدود على تفاحة خديك، فوضعه أعلى قليلاً على خديك هو المفتاح لجعل وجهك يبدو أكثر شباباً.
استخدمي أحمر الشفاه اللامع أو شبه اللامع:
إذا تضاءل حجم شفتيك على مر السنين، فإن استبدال أحمر الشفاه غير اللامع بأحمر الشفاه اللامع، أو شبه اللامع، يمكن أن يجعل شفتيك تبدوان أكثر امتلاءً وصحة.

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زهرة الخليج

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