مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!
التاريخ
9/14/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكن العاملون في قسم بحث جنائي اربد من إلقاء القبض على عشريني في لواء بني كنانة صباح اليوم اثر ورود عدد من الشكاوي بقيامه بالاحتيال على سائقي تطبيق الطلبات .
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم توديعه للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه .
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