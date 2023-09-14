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مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

9/14/2023 8:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تمكن العاملون في قسم بحث جنائي اربد من إلقاء القبض على عشريني في لواء بني كنانة صباح اليوم اثر ورود عدد من الشكاوي بقيامه بالاحتيال على سائقي تطبيق الطلبات .
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم توديعه للقضاء لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه .

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