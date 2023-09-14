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83% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع

9/14/2023 8:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي بشكل لافت وخاصة في منطقة البحر الميت والعقبة .


وأضاف هلالات أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 83% ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 81% .
و بلغت نسبة اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في العقبة 81% ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق العقبة 80% .
اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي : (عمان: 68% / 66% ) ، (البترا: 57% ، 50%)





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