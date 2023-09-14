83% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع



وأضاف هلالات أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 83% ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 81% .

و بلغت نسبة اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في العقبة 81% ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق العقبة 80% .

اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي : (عمان: 68% / 66% ) ، (البترا: 57% ، 50%)







