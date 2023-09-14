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البرلمانية الأردنية الأذربيجانية تلتقي السفير الأذري

9/14/2023 8:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية النائب الدكتور نمر السليحات إن العلاقات الأردنية الأذرية قوية ولا بد من تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين، مؤكدًا ضرورة زيادة الميزان التجاري وفرص الاستثمار والتعاون السياحي والتعليمي وتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وشدد، خلال لقائه اليوم الخميس بدار مجلس النواب السفير الأذري لدى المملكة، ايلدار سليموف، على ضرورة إيجاد عمل مشترك فاعل على المستوى الرسمي ومختلف القطاعات.
كما أشار السليحات إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
بدوره، دعا النائب ناجح العدوان الى زيادة التبادل الثقافي، وكذلك الاستفادة من فرص التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين.
من ناحيته، أكد سليموف دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف والموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بقيادة الملك عبدالله الثاني.
كما شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الأذرية الأردنية والاستفادة بين الجانبين في المجال التجاري والاقتصادي وكافة القطاعات، مشيراً إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال قضايا مشتركة.

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