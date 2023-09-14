الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة



وفي العاصمة تم التعامل مع اربع قضايا القي القبض في الاولى على اثنين من تجار المخدرات اثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من اجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و 14 الف حبة مخدرة و 150 غم كريستال ، كما ودوهم في القضية الثانية مروجان اثنان للمخدرات والقي القبض عليهما وبحوزتهما 35 كف حشيش و 5 الاف حبة مخدرة ، وفي القضية الثالثة القي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة ، وفي آخر القضايا في العاصمة ضُبطت 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة بحوزة مروج .

وفي محافظة المفرق والبادية الشمالية نفذت حملة امنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات القي القبض خلالها على تسعة منهم وضُبط بحوزتهم ما مجموعه 17 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

وفي معبر العمري الحدودي جرى ايقاف احدى مركبات الشحن قادمة من دولة مجاورة والتي وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة اخرى وبتفتيشها عثر داخلها على 150 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة .

وفي احدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين باخفاء كميات من المواد المخدرة ، إذ تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 14 الف حبة مخدرة والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية .

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