فوائد استعمال فرشاة تدليك الشعر المصنوعة من السيليكون



لذا، إن الخطوة الأولى المهمة تجاه صحة فروة الرأس، هي تنظيفها وتقشيرها بشكل روتيني، ويتم ذلك عادة بمساعدة فرشاة تدليك فروة الرأس المصنوعة من السيليكون، التي أصبحت وسيلةً مهمةً جداً في روتين العناية بالشعر لدى الكثيرات في الآونة الأخيرة.



وإلى جانب الشعور الرائع الذي تقدمه هذه الأداة، فإن استخدام فرشاة فروة الرأس لتقشير فروة رأسك يجلب معه بعض الفوائد المذهلة الأخرى، التي نرصدها لكِ هنا.





ما فرشاة تدليك فروة الرأس المصنوعة من السيليكون؟

هذه الفرشاة تشبه المجداف، الذي يحتوي على مقبض في الأعلى لوضع يدك من خلاله، وتحتوي على شعيرات سيليكون صغيرة ولكنها ناعمة تساعد على تنظيف فروة رأسك. وهي أداة محمولة أنيقة توجد بأشكال وأحجام مختلفة، فمنها اليدوي والكهربائي، وإلى جانب أنها تعمل على تحسين روتين غسل شعرك، تعمل أيضاً على تحسين الصحة العامة لشعرك، من خلال الفوائد العديدة لتدليك فروة الرأس.

كيف تستخدمين فرشاة تدليك فروة الرأس؟



يمكن استخدام فرشاة فروة الرأس بالخطوات الآتية:

- بدايةً بللي شعرك جيداً بالماء، ثم اسكبي كميةً صغيرة من الشامبو على فرشاة تدليك فروة الرأس، ودلكيه في فروة رأسك حتى يرغي.

- بعدها، اعتمدي استخدام الضغط اللطيف وتدليك فروة رأسك بحركات دائرية، وبعد 5 دقائق من التدليك، اشطفي فروة رأسك وشعرك بالماء الفاتر.

- أخيراً، جففي شعركِ بمنشفة من الألياف الدقيقة، وفي حال لم تكن لديكِ واحدة، فاستخدمي قطعة قطن قديمة لتجفيف شعرك، أو اتركي شعركِ ليجف بالهواء.

ويقول الخبراء إنه يمكنكِ استخدام فرشاة فروة الرأس في أكثر من اتجاه: أحدها تدليك زيت الشعر المفضل، أو استخدامها لفك تشابك الشعر بعد غسله، إذ إنها تشبه المشط الناعم.



علاوةً على ذلك، يمكن استخدام هذه الأداة لتصفيف شعرك، ويمكن أيضاً استخدامها لتوزيع البلسم، أو قناع الشعر بعد الغسل بالتساوي على خصلات شعرك.



فوائد استخدام مدلك فروة الرأس:



إزالة الجلد الميت:

يعمل الجسم على تجديد خلاياه بين الحين والآخر، وكذلك فروة الرأس، التي في هذه الأثناء تحاول التخلص من الجلد الميت، إلا أن الأخير قد يتراكم بسبب وجود الشعر الكثيف، ما قد يجعل فروة رأسك أرضاً خصبة للعدوى الفطرية، لذا إن فرشاة تدليك فروة الرأس هذه تعمل بشكل جيد للغاية؛ لتقشير خلايا الجلد الميتة.

تحسين الدورة الدموية:

بفضل حركتها الدائرية، تعمل هذه الأداة على تنشيط الدورة الدموية الدقيقة في فروة الرأس، وتزيد وصول التغذية إلى الشعر، وبالتالي تحسين نموه، ومنع تساقطه.

إزالة تراكم المنتجات:

مع مرور الوقت، تتم تغطية شعرك وفروة رأسك بالكبريتات والبارابين، الموجودة في الشامبو، ومنتجات العناية الأخرى بالشعر، لكن هذه الأداة تعمل على إزالة المنتجات المتراكمة من فروة رأسك.

التخلص من القشرة:

يمكن أن تكون هذه الأداة الصغيرة أفضل صديق لك لإزالة القشرة من فروة رأسك، فعند استخدامها على فروة الرأس الرطبة، تعمل على إزالة القشور الميتة والجافة والبيضاء الملتصقة من فروة رأسك، خاصةً إذا كنتِ تعانين قشرة الرأس.

تخفيف التوتر:

تساعدكِ هذه الأداة على التخلص من التوتر أثناء فترة استحمامك الطويلة، إذ إنها تريح عضلات فروة الرأس، وتعمل على تحفيز العديد من النهايات العصبية فيها، وبالتالي المساهمة في تخفيف التوتر. كما أنها توفر لحظات قليلة من الرعاية الذاتية والتدليل، ما يحول مهمة غسل شعركِ إلى تجربة تشبه المنتجع الصحي داخل حمامك المريح.

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