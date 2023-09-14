Thursday, 14 September 2023 04:02 GMT

الإمارات تُحبط تهريب 13 طناً من الكبتاجون بقيمة 3 مليار درهم

9/14/2023 8:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة، موزعة في 5 حاويات، موضحاً أن قيمتها السوقية تصل لـ 3 مليارات درهم.


وأكد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باباً و432 لوح ديكور، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على أفراد العصابة الإجرامية متلبسين.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة بداخل 651 باباً مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.
وقال الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات، التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لجميع عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.


MENAFN14092023000208011052ID1107068414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث