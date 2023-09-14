أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلّم سفينة صاروخية جديدة



وتبعا لوسائل الإعلام الروسية أقيمت صباح اليوم الخميس 14 سبتمر الجاري في فلاديفوستوك احتفالية خصصت لرفع علم البحرية على سفينة "ريزكي" الصاروخية"، وتم تسليمها بشكل رسمي لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي.



وخلال الاحتفالية قال قائد سلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف: "اليوم هو يوم مهم لسلاح البحرية ولأسطول المحيط الهادئ بشكل خاص، السفينة الجديدة ستمنح جيشنا المزيد من القوة القتالية".



وتعتبر "رِيزكي" رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على بنائها عام 2016، وكانت الخطط الأولية تقضي بتسليمها للجيش عام 2020، لكن العملية تأجّلت عدة مرات بعد أن تقرر إدخال بعض التعديلات على السفينة.

يبلغ طول كل سفينة من السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 20380 نحو 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات "Redut" الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، ومنصة لحمل المروحيات.

RT