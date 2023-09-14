Thursday, 14 September 2023 04:02 GMT

ليبيا: إنقاذ 300 مفقود بينهم 13 طفلا

9/14/2023 8:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ 300 مفقود، من بينهم 13 طفلا.
وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي، أن الإهمال الحاصل في السدود سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية، موضحا:" اكتشفنا أن عقود صيانة السدود لم تُستكمل".
ونوه إلى أن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات في المدينة.

MENAFN14092023000208011052ID1107068412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث