ليبيا: إنقاذ 300 مفقود بينهم 13 طفلا

ليبيا: إنقاذ 300 مفقود بينهم 13 طفلا
التاريخ
9/14/2023 8:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ 300 مفقود، من بينهم 13 طفلا.
وأضاف الدبيبة في مؤتمر صحفي، أن الإهمال الحاصل في السدود سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية، موضحا:" اكتشفنا أن عقود صيانة السدود لم تُستكمل".
ونوه إلى أن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات في المدينة.
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