نمو الشركات السويسرية في مركز دبي للسلع 30%

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختتام أول نسخة من جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» بنجاح في سويسرا. وفي إطار هذه الحملة الترويجية، التي انطلقت فعالياتها في مدينتي جنيف وزيورخ، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من قادة الأعمال والشركات في سويسرا، والتي سلّط خلالها الضوء على بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها دبي للشركات التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً.

وشارك في هذه الجولة الترويجية، التي أقيمت بالشراكة مع مجلس الأعمال السويسري في دولة الإمارات والمجموعة السويسرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة الذين سلّطوا الضوء على سهولة ممارسة الأعمال في دبي انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، أكثر مناطق الأعمال ترابطاً عالمياً، وسط حضور قادة الأعمال والشركات من مختلف القطاعات. وخلال هذه الجولة الترويجية، استعرض المركز البنية التحتية المتطورة في دبي والمصممة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما أبرز المعروض القوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعات والتجارة، المدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمناخ الملائم للأعمال، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

التجارة الثنائية

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا حالياً 21 مليار دولار، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكثر أهمية لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط. واليوم، تضم منطقتنا الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 400 شركة سويسرية، ما يجعلها وجهة الأعمال المفضلة للشركات السويسرية متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يرسخ مكانة المركز كرافد رئيس لنمو حجم الاستثمارات والتجارة الثنائية بين البلدين. وقد شكلت النسخة الحالية من الجولة الترويجية فرصة رائعة لمواصلة تعزيز روابطنا التجارية الوطيدة مع مجتمع الأعمال السويسري، خصوصاً في مجالات ذات اهتمام مشترك، مثل الطاقة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة».

وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري: «تمتد بين دولة الإمارات وسويسرا علاقات قوية وتاريخ طويل يتسم بالتبادل الثقافي والمعرفي والعلاقات الدبلوماسية والصداقة الدائمة. وتستمر هذه الروابط القوية في النمو والازدهار، خصوصاً في ضوء هذا العام الذي تخللته سلسلة من الزيارات الرسمية والتعاون الثنائي بين البلدين، ما عزز بُعد العلاقات الاستراتيجية والشراكات الثنائية في مجموعة متنوعة من المجالات التنموية والاقتصادية والمالية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين. وإنني سعيدة بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية،

التي تروّج للفرص الاستثمارية بدولة الإمارات، كما تسلّط الضوء على آفاق النمو والمقومات الواعدة التي يمكننا تقديمها للشركات السويسرية. ويشكل التعاون والابتكار محورين أساسيين ضمن الجهود المبذولة لتوطيد الروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار».

آفاق جديدة

وقال مايكل لين، الرئيس لمجلس الأعمال السويسري بدولة الإمارات: «تُعد دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، وقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية كمركز رائد للتجارة والأعمال. وتأتي شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة انطلاقاً من رغبتنا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار. ونحن على قناعة تامة بأهمية هذه الجولة الترويجية التي عززت معرفة مجتمع الأعمال السويسرية بآفاق الفرص المتنوعة في دبي، والتي يمكن اغتنامها لتوسيع عملياتها في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة».

وتضطلع سلسلة الجولات الترويجية «وجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة بدور حيوي في الترويج لدبي مركزاً تجارياً مزدهراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على البيئة المحلية الداعمة للأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة، خصوصاً أن المركز يسهم بأكثر من 11 % من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي. وانطلاقاً من أدائه المذهل ونتائجه الاستثنائية المحققة خلال العام 2022، نجح مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب 1,456 شركة جديدة خلال النصف الأول 2023، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23,000 شركة.