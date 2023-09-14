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رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد

9/14/2023 7:31:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رسالتان من الرئيس الإيراني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تلقيا رسالتين، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتسلم الرسالتين نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائبه وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وتتمحور الرسالتان حول العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بحسب الوكالة.

وخلال استقبال السفير الإيراني، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وصول سفيرها إلى طهران، لمباشرة عمله، في خطوة ترسخ استئناف العلاقات بين البلدين، في مارس/أذار الماضي، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة.

وجاء تبادل السفراء بين الرياض وطهران، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة.

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