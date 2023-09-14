رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد

رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي العهد
التاريخ
9/14/2023 7:31:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رسالتان من الرئيس الإيراني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تلقيا رسالتين، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وتسلم الرسالتين نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائبه وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.
وتتمحور الرسالتان حول العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بحسب الوكالة.
وخلال استقبال السفير الإيراني، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وصول سفيرها إلى طهران، لمباشرة عمله، في خطوة ترسخ استئناف العلاقات بين البلدين، في مارس/أذار الماضي، بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة.
وجاء تبادل السفراء بين الرياض وطهران، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة.
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