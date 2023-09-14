المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

وأشار حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة من خلال الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار KOTRA مندوبا عن أمين عام الوزارة بحضور السفير الكوري في عمان كيم دونج جي وكبير مستشاري برنامج تبادل المعرفة الى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة.

وشكر حمزة برنامج الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA) والفريق البحثي على تنظيم الورشة لعرض نتائج الدراسة النهائية لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية التي تعمل عليها كل من الوزارة والوكالة، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ توصياتها، مشيدا بالمنفعة التي تم اكتسابها من برنامج تبادل المعرفة في التعلم ومشاركة الخبرات من الجانب الكوري خلال ورشات العمل التي تمت في البلدين للاطلاع على نجاح الدولة الكورية في مجال كفاءة الطاقة وتطبيقاتها و إدارتها.