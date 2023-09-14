دبي تعزز صدارتها لأفضل أسواق العقارات الفاخرة

مع استمرار تدفق الثروات من الخارج إلى دولة الإمارات، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم مبيعات العقارات الفاخرة خلال الربع الثاني، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن تقرير شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك».

وشهدت دبي إجمالي مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار للعقارات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بـ797 مليون دولار في الربع الثاني من 2022.

أما نيويورك فاحتلت المركز الثاني بمبيعات تبلغ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، تليها لندن في المرتبة الثالثة بمليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت هونغ كونغ بمبيعات قيمتها 834 مليون دولار، ثم سيدني الأسترالية بمبيعات 686 مليون دولار، ثم سنغافورة بمبيعات 477 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت لوس أنجليس بمبيعات 383 مليون دولار، ثم بالم بيتش بمبيعات 338 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، التي تتتبع المشتريات في 12 سوقاً حول العالم، انخفاض مبيعات الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال 12 شهراً ممتدة حتى يونيو إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن هذا لا يزال أعلى بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في 2019.

وتسبب وباء كورونا بانتعاش كبير في مبيعات العقارات على يد الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات. مع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أثر حتى على الشريحة الأعلى من سوق العقارات.

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في «نايت فرانك»، إنه في العام المقبل، قد تشهد معظم الأسواق أيضاً نقصاً في المعروض ما يؤثر بدوره على المبيعات.

واختتم: «تراجع معدل تطوير عقارات بين عامي 2020 و2022 يعني نقصاً في تسليم الوحدات الجديدة خلال 2024، مع زيادة المنافسة على الوحدات المتاحة، وقد يؤدي ذلك إلى وضع حد أدنى لأسعار العقارات. وسيكون أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو قلة المعروض».